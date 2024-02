Nous y voilà. Depuis deux semaines, les analyses, les pronostics, les statistiques, les forces et les faiblesses de chacune des équipes inondent toutes les plateformes. Nous sommes arrivés à l’heure des choix et La Presse s’est prononcée : les Chiefs remporteront le Super Bowl pour la deuxième saison consécutive. Voici pourquoi.

Patrick Mahomes maître de la situation

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Combien de fois depuis une semaine avez-vous lu ou entendu que Patrick Mahomes est le meilleur quart-arrière de la NFL ? C’est devenu cliché et redondant, mais c’est vrai. Actuellement, miser contre Mahomes serait une hérésie. Au même titre que miser contre Tom Brady dans ses années de gloire. Le capitaine des Chiefs aura le dessus sur son rival Brock Purdy, notamment parce qu’il est un meilleur meneur d’hommes, qu’il est habitué à jouer le personnage principal sur la plus grande scène du monde et surtout parce que jamais il ne flanche lorsque son équipe a besoin de lui. Il a également réussi à s’économiser depuis le début des éliminatoires, n’atteignant jamais le plateau des 300 verges par la passe. Dans la NFL, personne n’est capable de contrôler l’horloge comme lui et de remonter un terrain aussi rapidement au besoin. D’autant que les 49ers en arrachent contre le jeu aérien. Nous allons voir un maître à l’œuvre. Profitez-en bien.

L’instinct de Travis Kelce

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Travis Kelce

Joe Montana avait Jerry Rice. Tom Brady avait Rob Gronkowski et Julian Edelman. Peyton Manning avait Reggie Wayne. Vous voyez venir la suite… Patrick Mahomes a Travis Kelce. On dira ce qu’on voudra de la Kelcemania à l’extérieur du monde du football, mais le numéro 87 demeure l’ailier rapproché le plus fiable de la ligue, l’homme de confiance de Patrick Mahomes et le joueur des grandes occasions pour les Chiefs. Il a capté 23 des 27 passes dirigées vers lui depuis le début des éliminatoires. Le plus spectaculaire sera la confrontation entre Kelce et Fred Wagner, secondeur des 49ers, au centre du terrain. L’ailier rapproché de 34 ans avait été dominé par les secondeurs des Buccaneers de Tampa Bay, il y a trois ans. Mais contre Roquan Smith et Patrick Queen, il y a deux semaines, il s’en est tiré admirablement. Kelce est affamé et ce sera dangereux.

La défense des Chiefs ne donnera rien

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Jones des Chiefs plaque le quart-arrière des Ravens, Lamar Jackson, lors de la finale de l’Association américaine, le 28 janvier dernier.

C’est plutôt absurde d’avancer qu’une défense aura raison du joueur offensif de la saison et de deux receveurs ayant accumulé plus de 1000 verges, mais la défense des Chiefs est à ce point dominante. Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk et George Kittle pourraient trouver le moyen de se démarquer à certains moments, ne soyons pas dupes. Il y a trop talent dans l’attaque des 49ers pour qu’elle se fasse complètement déclasser. Or, ce sera à l’usure et dans des batailles de tranchées que la défense de Steve Pagnuolo aura raison de l’attaque dynamique de ses rivaux. Chris Jones et George Karlaftis devront travailler fort pour percer la puissante ligne offensive des 49ers, mais ils y arriveront. Ils seront constamment sur le dos de Brock Purdy, et chacun des deux joueurs récoltera au moins 1,5 sac du quart. Il ne devrait pas y avoir 1000 revirements, mais attendez-vous à voir des joueurs des 49ers épuisés une fois leur retour au banc accompli.

Andy Reid sait comment gagner

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Andy Reid

Avec le départ de Bill Belichick, on peut avancer sans se tromper qu’Andy Reid est le meilleur, le plus compétent et le plus prolifique entraîneur-chef toujours en poste dans la NFL. Il sait comment gagner, il sait comment gérer un match et il sait surtout comment utiliser toutes ses ressources aux moments opportuns. Toute la saison, il a aidé son quart-arrière à trouver des solutions lorsque son attaque était fragile et à bout de ressources. Si ça se passe mal, personne ne devrait paniquer dans le camp des Chiefs, parce qu’avec Andy Reid aux commandes, personne ne heurtera d’iceberg. De l’autre côté, chez les 49ers, c’est bien différent. Kyle Shanahan a de grandes qualités, certes, mais il n’a ni le flair ni le jugement de son homologue. L’entraîneur-chef de 44 ans profite d’un bon effectif depuis son arrivée dans la baie californienne, mais sur le terrain, parfois, ça se gâche. Il peut être impulsif et sa prise de décision est parfois erratique.

L’expérience

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Travis Kelce, Chris Jones et Patrick Mahomes, lors d’un entraînement jeudi

On termine cet exercice comme on l’a commencé : avec un cliché. Rien n’est plus dangereux que l’expérience. C’est le cas dans tous les domaines. Michael Jordan, Tiger Woods et Tom Brady sont devenus des gagnants parce qu’ils ont appris à le devenir. Mahomes connaît la marche à suivre pour remporter un championnat. Il sait gérer la pression émanant de la plus importante soirée de la saison. Kelce aussi. Jones aussi. Reid aussi. Les Chiefs ont l’occasion de transformer leur équipe en dynastie, avec un troisième titre en cinq ans. Chez leurs rivaux, Brock Purdy en sera à son premier Super Bowl. Même chose pour Christian McCaffrey. Kyle Shanahan s’est incliné lors de sa seule tentative. Qu’on les adore ou qu’on les méprise, les Chiefs sont suffisamment doués pour trouver une manière de gagner. Dans le monde du sport, certaines choses s’expliquent aussi simplement. Les Niners sont encore un peu trop fragiles. S’ils accordent 24 points en première demie, comme dans leur dernier match face aux Lions, les carottes seront cuites prématurément.