Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Trevor Lawrence a amassé 292 verges aériennes et les Jaguars de Jacksonville ont battu les Steelers de Pittsburgh 20-10, dimanche, pour signer un cinquième gain de suite.

Les Jaguars (6-2) ont solidifié leur avance au sommet de la section Sud de l’Association Américaine grâce à leur défensive et assez d’attaques pour surmonter quelques erreurs en deuxième demie.

Lawrence a lancé une passe de touchée de 56 verges à Travis Etienne alors qu’il restait 5 : 14 à jouer au troisième quart, aidant les Jaguars à se donner une avance de 14 points.

Etienne a récolté 79 verges au sol et 70 en trois réceptions. Sur son touché, il s’est distancé du demi de coin recrue Joey Porter fils. Evan Engram a capté 10 ballons pour des gains de 88 verges, alors que les Jaguars vont amorcer leur semaine de congé en tant que favoris de la section Sud.

Le quart des Steelers Kenny Pickett a été contraint de quitter le match, tard en première demie, après avoir été plaqué par l’ailier défensif Adam Gotsis près du centre du terrain. Pickett a été remplacé par Mitch Trubisky.

Trubisky a gagné 139 verges aériennes, dont 22 sur une passe de touché à George Pickens qui a réduit l’écart à 17-10.

Trubisky a cependant lancé deux interceptions, dont une lors d’une triple couverture tôt au quatrième quart.

Lawrence a guidé l’attaque des Jaguars lors d’une longue série offensive qui s’est conclue par un placement de Brandon McManus. La troupe de Jacksonville a gagné un septième match de saison de suite à l’étranger.

Les Jaguars ont surmonté une fiche de 1-2 en début de saison grâce au jeu de Lawrence et de la défensive, qui semble s’améliorer de semaine en semaine.

Les Steelers (4-3) sont toujours dans la course au sommet dans la section Nord de l’Américaine, et ce, malgré une attaque et une défensive qui se classent parmi les pires de la NFL dans toutes les statistiques importantes.

Associated Press