PHOTO CARLOS GONZALEZ, ASSOCIATED PRESS

(Eagan) Kirk Cousins a subi une déchirure du tendon d’Achille droit et ratera le reste de la saison, ont confirmé les Vikings du Minnesota lundi.

Dave Campbell Associated Press

Cette première blessure en carrière subie par Cousins vient assombrir leur série de trois victoires.

Les Vikings ont indiqué que le test d’imagerie par résonance magnétique subi par Cousins a confirmé leur crainte initiale. Le vétéran de 12 saisons s’est écroulé au quatrième quart de la victoire contre les Packers de Green Bay après avoir planté son pied au sol pour éviter un sac. Il a rapidement quitté le terrain en boitant, incapable de mettre du poids sur sa jambe droite.

La recrue Jaren Hall l’a remplacé et les Vikings (4-4) ont tenu bon pour vaincre les Packers 24-10. Ils s’étaient hissés parmi les équipes dans la course aux éliminatoires malgré trois défaites à leurs trois premières sorties. De demeurer dans cette course promet d’être difficile sans Cousins.

Le quart sera opéré à une date ultérieure. Aucun échéancier de rééducation n’a été précisé, mais on parle habituellement d’une période de six mois avant de recouvrer toute sa force.

Le quart des Jets de New York Aaron Rogers a évoqué la possibilité de revenir au jeu cette saison après avoir subi le même type de blessure lors du tout premier match de la campagne, mais il compte près de deux mois de rééducation de plus que Cousins.

Cousins, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation le printemps prochain, n’a jamais raté une rencontre pour blessure depuis son arrivée dans le circuit Goodell.

À 35 ans, il est au sommet de son art. Son taux de passes complétées de 69,5 % est le troisième plus haut de sa carrière et cinquième dans la NFL cette saison. Il est à égalité pour les passes de touché (18), il vient au deuxième rang pour les verges par la passe (2331) et troisième pour le coefficient d’efficacité (103,8).