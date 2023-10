Les Steelers de Pittsburgh perdent le match contre les Jaguars de Jacksonville. Et peut-être aussi leur quart-arrière Kenny Pickett.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Des débuts fracassants

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Nicholas Petit-Frere, Will Levis et Daniel Brunskill

Will Levis, des Titans du Tennessee, a vécu tout un baptême du feu dans la NFL avec quatre passes de touché contre les Falcons d’Atlanta. Levis a vu 19 de ses 29 tentatives de passe être captées pour un total de 238 verges. Il a pu compter sur la grande complicité de DeAndre Hopkins, qui a attrapé trois des quatre passes payantes de son quart-arrière. Leur rendement a permis aux Titans de remporter une première victoire (28-23) en trois rencontres. L’ancien de l’Université du Kentucky est devenu seulement le troisième quart-arrière de l’histoire à réussir quatre passes de touché à son premier match. Les deux autres sont Fran Tarkenton et Marcus Mariota, qui avait également amorcé sa carrière avec la formation du Tennessee. La production de Levis surpasse déjà celle de Ryan Tannehill. Ce dernier a lancé deux passes de touché et six interceptions en six rencontres, avant de se blesser à une cheville.

Saison terminée ?

PHOTO ANTHONY SOUFFLE, STAR TRIBUNE Kirk Cousins

Dans la catégorie des mauvaises nouvelles chez les Vikings du Minnesota, il y a la possible perte de Kirk Cousins pour le reste de la saison. Le quart-arrière aurait subi une blessure à un tendon d’Achille. Son entraîneur-chef Kevin O’Connell a affirmé que c’était la conclusion d’un premier diagnostic, après la victoire de 24-10 des Vikings contre les Packers de Green Bay. Cousins est tombé au combat sans avoir été frappé par l’adversaire. Il est retourné au banc en ne mettant aucun poids sur sa jambe droite, de quoi rappeler la blessure qu’avait subie Aaron Rodgers au début de la saison. Cousins subira une imagerie par résonance magnétique ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure. Cette situation ne pouvait tomber à un pire moment pour le principal intéressé, qui écoule la dernière année de son contrat. Depuis le début de sa carrière, il n’a jamais raté un départ en raison de blessures.

Je ne sais pas quoi dire. DaRon Bland

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS DaRon Bland

Les Cowboys de Dallas ont dominé les Rams de Los Angeles 43-20, signant ainsi leur cinquième victoire en sept rencontres. Le demi de coin DaRon Bland a réussi sa quatrième interception de la saison, la troisième qu’il retourne pour un touché. Il a ramené le ballon sur une distance de 30 verges vers la fin de la première demie, pour le deuxième majeur des siens. Bland vient au deuxième rang de la ligue après Geno Stone, des Ravens de Baltimore, en vertu de ses quatre larcins. Et il n’est qu’à une interception retournée pour un touché d’égaler le record de la NFL en une saison. Du côté offensif, Dak Prescott et CeeDee Lamb ont brillé dans la victoire. Prescott a terminé le match avec quatre passes de touché et 304 verges par la voie des airs. Lamb a été visé 14 fois par son quart-arrière et a capté 12 ballons pour 158 verges et deux majeurs.

Ils sont de retour

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Joe Burrow (à droite)

Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati ont vaincu les 49ers de San Franciso et sont de retour dans la course aux éliminatoires avec une fiche de 4-3. La troupe de Kevin Stefanski a enregistré sa troisième victoire de suite grâce à une performance chirurgicale de son quart-arrière. Burrow a réussi 28 passes en 32 tentatives pour 238 verges et trois touchés. L’unité défensive des Bengals s’est également distinguée avec trois revirements contre Brock Purdy : deux interceptions et un échappé. Le deuxième larcin a ouvert la porte au touché de Ja’Marr Chase dès le jeu suivant, au début du quatrième quart, et Cincinnati n’a plus regardé derrière. Chase a terminé sa journée de travail avec 100 verges par la voie des airs. Une belle performance collective, après avoir profité d’une semaine de congé. Les hommes de Stefanski accueilleront les Bills de Buffalo dimanche prochain.