(Detroit) La recrue Jahmyr Gibbs a couru pour 152 verges – un sommet cette saison – et un touché, Jared Goff a passé pour 272 verges et un majeur, et les Lions de Detroit ont défait les Raiders de Las Vegas 26-14, lundi.

Larry Lage Associated Press

Les Lions (6-2), meneurs de la section Nord de la Nationale, ont été incapables d’atteindre la zone des buts lors de trois séquences à l’attaque en début de match, inscrivant chaque fois le placement. Goff a ensuite trouvé la recrue Sam LaPorta dans la zone des buts sur 18 verges pour donner l’avance 16-7 à son équipe en première demie.

Goff a été victime d’une interception que Marcus Peters a retournée sur 75 verges pour le touché tôt dans le troisième quart, permettant aux Raiders (3-5) de s’approcher à deux points. La séquence suivante des Lions s’est terminée lorsque Craig Reynolds a échappé le ballon à la ligne de trois verges des Raiders.

Les Lions ont gardé le ballon et marqué un majeur à leur troisième possession de la deuxième demie, portant leur avantage à plus d’un touché en vertu du majeur au sol de 27 verges de Gibbs. Riley Patterson a réussi un placement de 52 verges pour donner 12 points d’avance aux favoris locaux.

Cette avance était suffisante face à l’attaque anémique des Raiders.

Les Raiders profitaient du retour de Jimmy Garoppolo qui a toutefois subi une neuvième interception, un sommet dans la NFL. Kerby Joseph a réussi le larcin.

Les Raiders ont alloué six sacs contre leur quart.

Garoppolo, qui a raté six quarts de jeu en raison d’une blessure au dos, a complété 10 de ses 21 passes pour 126 verges.

Goff a rejoint ses receveurs 26 fois en 37 tentatives, trouvant Amon-Ra St. Brown six fois pour des gains de 108 verges.