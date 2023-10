Aaron Rodgers a été à peine frappé lorsque rejoint derrière sa ligne de mêlée et qu’il a subi une rupture du tendon d’Achille sur le quatrième jeu de son premier match avec les Jets de New York, en septembre.

La NFL a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les quarts-arrière sans les faire jouer avec des bandelettes de tissus comme au flag football.

Rob Maaddi Associated Press

On ne peut les frapper trop haut. On ne peut les frapper trop bas. On ne peut les frapper trop tard non plus.

Mais les deux blessures les plus graves subies par des quarts cette saison n’impliquent pas un choc violent. Kirk Cousins n’a même pas été touché avant de tomber au combat, dimanche.

Les Vikings du Minnesota craignent également que Cousins ait subi la même blessure. Celui qui n’a jamais raté un match en raison d’une blessure en 12 ans pourrait rater le reste de la saison à la suite de celle subie sur un jeu complètement bizarre.

« Ils ont fait un blitz à trois et il a pris un pas vers sa pochette protectrice. C’est tout ce que j’ai vu, a déclaré l’entraîneur-chef des Vikings, Kevin O’Connell. Je sais seulement, après avoir discuté avec Kirk, qu’un de ses crampons s’est peut-être pris dans le sol. Je ne devrais toutefois pas spéculer. Je sais seulement que c’était très, très malchanceux. »

Rodgers a été renversé par Leonard Floyd, des Bills de Buffalo, un jeu en apparence innocent sur lequel il s’est tout de même blessé. Sa blessure est survenue sur la surface synthétique du MetLife Stadium, menant l’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) à exiger de chaque club qu’il fasse la transition vers un gazon naturel de haute qualité. La moitié des stades de la ligue sont dotés d’une surface synthétique. Cousins s’est blessé sur le gazon naturel du Lambeau Field.

Les blessures s’accumulent d’ailleurs au sein des quarts du circuit Goodell.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Tyrod Taylor s’est blessé sur un violent plaqué qui l’a envoyé au sol. Il courait le long des lignes de côté quand Quinton Jefferson lui a pris les jambes et que C. J. Mosley l’a plaqué par-derrière, atterrissant sur son dos tandis que Taylor tombait face devant.

Matthew Stafford, Tyrod Taylor, Kenny Pickett et Desmond Ridder n’ont pas terminé leur match, dimanche. Deshaun Watson, Daniel Jones, Anthony Richardson, Justin Fields et Ryan Tannehill font partie des partants n’ayant pas joué la semaine 8 en raison d’une blessure.

Taylor s’est blessé sur un violent plaqué qui l’a envoyé au sol. Il courait le long des lignes de côté quand Quinton Jefferson lui a pris les jambes et que C. J. Mosley l’a plaqué par-derrière, atterrissant sur son dos tandis que Taylor tombait face devant.

Il a été hospitalisé pour une blessure à la cage thoracique.

« Vous ne savez pas si ça va arriver, quand ça va arriver, de quelle façon ça va arriver ou si ça n’arrivera pas du tout. C’est pourquoi c’est si difficile de se préparer à jouer ce rôle. C’est ce qui rend cette position si difficile », a expliqué le quart no 3 des Giants, Tommy DeVito, qui a remplacé Taylor.

« Tyrod a fait du bon boulot pour me préparer au cours des derniers mois. Quand il s’est blessé, tout le monde s’est tourné vers moi, mais nous savions que nous allions pouvoir poursuivre avec notre plan de match. »

DeVito n’a lancé qu’une passe en temps réglementaire avant que le match ne se transporte en prolongation. Il a terminé avec deux passes complétées en sept tentatives pour une verge négative dans un revers de 13-10 contre les Jets.

Sauf pour les Vikings, qui menaient 24-10 quand Cousins s’est blessé, chaque équipe qui a perdu son quart dimanche a aussi perdu la rencontre.

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS Plusieurs autres quarts ont joué malgré la douleur. Jalen Hurts a lancé quatre passes de touché sur un genou meurtri dans la victoire de 38-31 des Eagles aux dépens des Commanders.

Stafford s’est blessé au pouce dans la première demie du match perdu 43-20 à Dallas. Pickett a été touché aux côtes dans un revers de 20-10 des Steelers contre les Jaguars. Ridder a été évalué pour une commotion avant de recevoir le feu vert, mais n’est pas revenu au jeu dans la défaite de 28-23 des Falcons contre les Titans.

Plusieurs autres quarts ont joué malgré la douleur.

Jalen Hurts a lancé quatre passes de touché sur un genou meurtri dans la victoire de 38-31 des Eagles aux dépens des Commanders. Patrick Mahomes souffrait de symptômes de la grippe et de lacérations à la main gauche dans le revers de 24-9 des Chiefs à Denver.

Justin Herbert avait un bandage au majeur de la main gauche, ce qui ne l’a pas empêché de mener les Chargers à une victoire de 30-13 à Chicago. Il a lancé pour 298 verges et trois touchés.

La priorité pour chaque ligne offensive dans la NFL est de garder son quart-arrière en sécurité. Parfois, ce n’est pas suffisant pour éviter les blessures sérieuses. Parlez-en aux Vikings.