Cardinals de l’Arizona

L’entraîneur-chef et le directeur général ne seront pas de retour

Les Cardinals de l’Arizona ont congédié l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury et convenu de mettre fin à leur association avec le directeur général Steve Keim au terme d’une misérable saison marquée par de constantes manchettes non désirées, une grave blessure à un genou du quart-arrière vedette Kyler Murray et beaucoup de défaites.