Préoccupé par les risques posés par la COVID-19, Laurent Duvernay-Tardif, le joueur de ligne des Chiefs de Kansas City, a partagé sur les réseaux sociaux sa décision de ne pas disputer la prochaine saison dans la NFL.

Mayssa Ferah

La Presse

Le sportif, détenteur d’un doctorat en médecine admiré par bien des Québécois, en a fait l’annonce vendredi soir dans un long message publié sur ses comptes Facebook et Twitter.

Il devient ainsi le premier joueur de la NFL à se retirer de la prochaine saison pour des raisons préventives liées à la pandémie.

Le diplômé de l’Université McGill a pu se prévaloir d’une « clause échappatoire » (opt-out) présentée par la NFL à l’Association des joueurs de la ligue. Les membres qui ne souhaitent participer à cette saison ont jusqu’au 3 août pour prendre leur décision, qui deviendra alors irrévocable.

Selon deux sources anonymes de l’Associated Press, Duvernay-Tardif ne touchera pas son salaire entier en 2020, mais récoltera tout de même la somme de 150 000 $ US.

Les camps de la NFL doivent s’amorcer la semaine prochaine, avec approbation des médecins de la ligue. Les recrues des Chiefs et des Texans de Houston sont sur place depuis lundi. « Je suis convaincu que l’équipe médicale des Chiefs a mis en place un plan solide afin de minimiser les risques de santé associés à la COVID-19. Cependant, des risques persistent et, en tant que futur professionnel de la santé, je ne peux me permettre de devenir un vecteur potentiel de transmission dans nos communautés », soutient Laurent Duvernay-Tardif.

« Cette décision a été l’un des plus difficiles que j’ai dû prendre dans ma vie […] Mon expérience sur les premières lignes au printemps dernier m’a apporté une perspective différente face à la pandémie et le stress qu’elle met sur le système de santé », a-t-il confié à ses abonnés.

L’athlète québécois a prêté main-forte au personnel d’un CHSLD montérégien le printemps dernier. Fin avril, il avait été affecté à des tâches de préposé aux bénéficiaires et d’infirmier.

Duvernay-Tardif a remporté le Super Bowl en février dernier avec les Chiefs. En février 2017, l’athlète avait signé un contrat de cinq ans avec l’équipe.

— Avec La Presse canadienne