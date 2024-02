Tour Down Under Deux coéquipiers de Guillaume Boivin dans le top 3

(Montréal) Le travail du cycliste Guillaume Boivin a permis à deux de ses coéquipiers chez Israel – Premier Tech de batailler pour la victoire, mercredi, à la deuxième étape du Tour Down Under, en Australie. Le Néo-Zélandais Corbin Strong et le Britannique Stephen Williams ont terminé tout juste à court, en deuxième et troisième places, derrière le Mexicain Isaac Del Toro.