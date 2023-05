(Cassano Magnago) Continuant d’impressionner à sa première participation à une épreuve cycliste du Grand Tour, le Canadien Derek Gee est venu à une demi-roue près de remporter la 14e étape du Tour cycliste d’Italie, samedi.

Associated Press

Porte-couleurs de l’équipe Israel-Premier Tech, l’athlète de 25 ans d’Ottawa faisait partie d’un groupe de huit cyclistes lors du sprint final.

L’Allemand Nico Denz se trouvait à l’avant de ce mini-peloton et a commencé à célébrer avant d’atteindre la ligne d’arrivée lorsque Gee a failli réussir à le devancer.

Pendant que Denz a éventuellement pu célébrer sa deuxième victoire d’étape à l’édition 2023 du Giro, Bruno Armirail est devenu le premier Français à s’emparer du maillot rose de leader depuis le début de ce siècle.

Denz et Gee ont franchi la distance de 194 km entre Sierre, en Suisse, et Cassano Magnago en quatre heures 37 minutes 30 secondes, tout comme l’Italien Alberto Bettiol.

PHOTO JENNIFER LORENZINI, REUTERS Derek Gee et Nico Denz

« C’est celle où je suis passé le plus près. J’ai fait tout ce que j’ai pu aujourd’hui », a déclaré Gee.

« Lorsque je regarderai le tout avec du recul, je suis sûr que je serai heureux, mais pour l’instant, celle-ci fait vraiment, vraiment mal », a-t-il reconnu.

Plus tôt pendant la compétition, Gee s’était également classé deuxième lors des huitième et 10e étapes en plus de terminer en quatrième place vendredi, lors de la 13e étape.

« Je suis déçu, après tout le travail accompli par l’équipe pour moi, de ne pas avoir gagné la course aujourd’hui », a admis Gee.

« L’étape était d’une distance de 200 kilomètres, mais si elle avait été longue de quelques mètres de plus, ç’aurait été bien. »

Avec un total de 112 points, Gee occupe le deuxième rang au classement des points, derrière l’Italien Jonathan Milan, qui en compte 164.

Seul Canadien à la course, Gee pointe au 21e échelon du classement général qui tient compte du chrono cumulatif, à 13 minutes sept secondes du leader.

De son côté, Armirail a ravi le maillot rose que détenait Geraint Thomas, et il est le premier cycliste français à le porter depuis Laurent Jalabert, en 1999.

Il détient une avance d’une minute 41 secondes sur Thomas. Primoz Roglic se classe troisième, deux secondes derrière Thomas.

La 15e étape, dimanche, comporte quatre ascensions classées sur le parcours de 195 kilomètres entre Seregno et Bergame.

Le Giro se termine à Rome dans huit jours.