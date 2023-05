(Bruxelles) Tao Geoghegan Hart a chuté sur une route détrempée et a quitté le Giro d’Italia sur une civière lors de la 11e étape, mercredi.

Associated Press

La course est donc privée d’un autre prétendant au classement général, trois jours après que Remco Evenepoel ait été testé positif au coronavirus, après avoir récupéré le maillot rose.

Geoghegan Hart, gagnant de la course en 2020, se classait troisième au classement général au signal du départ, à cinq secondes du leader au classement général Geraint Thomas, son coéquipier Ineos Grenadiers.

Toute l’équipe Ineos, plus Primoz Roglic, a été impliquée dans un accident à 70 kilomètres de l’arrivée. L’équipe n’a pas immédiatement fourni de rapport médical sur Geoghegan Hart.

Alors que Thomas et Roglic se sont rapidement levés et ont recommencé, Geoghegan Hart a été placé dans une ambulance.

L’Allemand Pascal Ackermann a remporté l’étape au sprint devant Jonathan Milan et Mark Cavendish.

Thomas est resté deux secondes devant Roglic, tandis que Joao Almeida est passé à la troisième place du général, à 22 secondes.

L’étape a suivi un long parcours de 219 kilomètres de Camaiore à Tortona, avec trois ascensions de classification inférieure.

L’étape de jeudi sera un parcours de 179 kilomètres de Bra à Rivoli dans la région du Piémont, dont une montée de deuxième catégorie à 30 kilomètres de l’arrivée.

Le Giro se terminera à Rome le 28 mai.

Quatre coéquipiers d’Evenepoel abdiquent après avoir contracté la COVID-19

Avant le début de l’étape, quatre coéquipiers du champion du monde Evenepoel ont été déclarés positifs au coronavirus et ont imité le leader de Soudal Quick-Step en se retirant de la compétition.

Evenepoel avait remporté le contre-la-montre individuel de dimanche pour récupérer le maillot rose du leader, mais son équipe a annoncé plus tard qu’il avait été contrôlé positif à la COVID-19.

« À la suite du contrôle positif du maillot rose Remco Evenepoel dimanche, une nouvelle série de tests a été effectuée sur les coureurs et le personnel restés en Italie. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Mattia Cattaneo ne peuvent malheureusement pas continuer », a déclaré l’équipe belge dans un communiqué.

Le médecin de l’équipe, Toon Cruyt, a déclaré qu’après le test positif d’Evenepoel, deux autres coureurs ont commencé à se sentir mal lundi, mais que leurs tests antigéniques se sont révélés négatifs.

« Par conséquent, un test PCR a été effectué sur les sept coureurs restants, dont les résultats ont montré que les quatre coureurs étaient positifs », a-t-il précisé. « Nous continuerons à surveiller et à mettre en œuvre notre protocole de tests sur les trois coureurs et le personnel qui restent à la course. »

D’autres coureurs ont également dû abandonner après avoir été contrôlés positifs à la COVID-19, notamment Domenico Pozzovivo et Rigoberto Urán.