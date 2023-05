(Crans-Montana) Einer Rubio a remporté la 13e étape du Tour d’Italie, vendredi, pour signer une première victoire en carrière lors d’un Grand Tour.

Associated Press

Au terme de cette étape raccourcie et affectée par les conditions météorologiques, Geraint Thomas a conservé le maillot rose du meneur, alors qu’il y a eu très peu de mouvement au classement général.

Rubio, qui fait partie de l’équipe Movistar, a eu le temps de lever un bras au-dessus de sa tête et de pointer le ciel lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée devant Thibaut Pinot et Jefferson Alexander Cepeda. Le trio s’était échappé au sommet d’une montée difficile jusqu’à l’arrivée à Crans-Montana.

PHOTO LUCA BETTINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Geraint Thomas

Le trajet avait déjà été modifié plus tôt dans la semaine, alors que le passage au sommet du Passo del Gran San Bernardo avait été retiré en raison des chutes de neige et d’un risque d’avalanches.

Et vendredi matin, il a été annoncé que cette montée serait complètement supprimée en raison des conditions météorologiques défavorables en Italie. Les cyclistes ont plutôt commencé l’étape après la mi-course et l’étape a été réduite à 80 kilomètres.

Les organisateurs de la course ont indiqué qu’ils avaient « décidé de répondre aux demandes des athlètes en appliquant le protocole sur les conditions météorologiques extrêmes ».

Les cyclistes sont partis du point de départ d’origine à Borgofranco d’Ivrea, mais immédiatement après la zone neutre, ils sont descendus de leur vélo et ils sont montés dans les autobus d’équipe pour être emmenés au nouveau départ en Suisse, au pied de la montée Croix de Cœur.

Lorsque la course de la journée a finalement commencé, Pinot a immédiatement attaqué et il a été suivi par Cepeda, Rubio et Derek Gee.

Ils disposaient d’un avantage de près de deux minutes sur les meneurs au classement général lorsqu’ils ont franchi le sommet enneigé de la Croix de Cœur. Ils ont accentué cette avance à près de trois minutes au pied de la montée finale.

Pinot et Cepeda se sont relayés pour attaquer vers le sommet de la montée, mais Rubio est resté tranquillement avec eux avant d’accélérer dans les dernières centaines de mètres.

Les principaux prétendants au titre général ont franchi la ligne d’arrivée avec une minute et 35 secondes de retard. Thomas a gardé son avance de deux secondes devant Primoz Roglic et de 22 secondes devant Joao Almeida.

La 14e étape de samedi comprend une montée de première catégorie près du départ à Sierre, mais après la descente, le trajet est ensuite presque entièrement plat pour le reste du parcours de 193 kilomètres vers Cassano Magnago.

Le Tour d’Italie se termine à Rome, le 28 mai.