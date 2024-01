Passé 11 h, l’atmosphère vient de changer au deuxième étage du 200, avenue Laurier Ouest. Georges Laraque et Stéphane Gonzalez ont fait leur entrée pour terminer la préparation de leur émission Laraque et Gonzalez, diffusée de midi à 15 h. Il s’agit de la pièce maîtresse de la grille horaire de BPM Sports.

Mais à 11 h 23, le spectacle – c’est ce que c’est – est déjà commencé. Laraque a soutiré le ballon de football à Max Van Houtte, venu les taquiner dans la salle de production. Une bataille amicale pour le lui reprendre a lieu, devant les sourires habitués de leurs comparses. En soi, si le combat déplace de l’air, le rire de Laraque traverse carrément le mur du son. Ou, au minimum, les murs de la station.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Max Van Houtte s’amuse avec Georges Laraque.

Ça ne semble pas déranger Olivier Brett et Sydney Fowo, en train d’enregistrer un segment du FC919 dans un studio secondaire. L’émission consacrée au soccer sera diffusée en soirée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Olivier Brett et Sydney Fowo

Midi approche. La tornade Laraque-Gonzalez s’amène en studio. L’ancien joueur de la LNH, en véritable agent du chaos, tente de déconcentrer Hugo Raîche pendant qu’il lit ses nouvelles en ondes. Ça ne passe pas bien auprès de ses collaborateurs, qui ne lui en tiendront pas rigueur bien longtemps.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’équipe de l’émission Van Houtte en direct

Laraque et Gonzalez commence sur les chapeaux de roues. Les gars s’amusent de la défaite honteuse des Eagles de Philadelphie, équipe favorite du réalisateur Benoît Roger, contre les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL. Les trois collègues et amis se tirent la pipe, rient aux éclats et semblent avoir un plaisir fou à travailler ensemble.

« On a toujours eu une chimie incroyable », nous soulignait Laraque à propos du duo qu’il forme avec Gonzalez, avant d’entrer en ondes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Georges Laraque et Stéphane Gonzalez

« Gonzo » faisait partie des meubles au 91,9 avant son départ pour La Poche bleue, l’an dernier. Il y est finalement revenu l’automne dernier, parce qu’« il y a eu un manque », dit-il. Il s’ennuyait « de la proximité, de l’échange » avec le monde.

« Le show [à La Poche bleue], je le faisais de mon sous-sol, rappelle l’ancien de MusiquePlus. Je suis un gars de gang. Le fait d’être en gang ici, d’avoir ramené Laraque et Gonzalez, c’était le but de l’exercice. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Stéphane Gonzalez

Quand il y a eu l’occasion qu’on revienne ensemble, c’était un no-brainer. Tout le monde le savait, à la station, que ça allait marcher. Même les auditeurs le savaient, ils réclamaient ce retour-là depuis longtemps. Georges Laraque

Stéphane Gonzalez anime debout. Georges Laraque est assis, la jambe droite étirée sur une deuxième chaise. L’émission n’est vieille que de quelques minutes lorsque Laraque fait référence à « l’armée », qui l’a aidé à faire son choix entre les Bucs ou les Eagles.

Quand on vous parlait du lien unique qu’entretient BPM Sports – et plus précisément Laraque et Gonzalez – avec son auditoire, c’est de ça qu’il est question.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’émission Laraque et Gonzalez

« Je ne suis pas gêné de le dire : il n’y a aucun animateur qui est aussi proche de son public que nous deux, lance Laraque. Les évènements publics avec les gens qui nous appellent, on en fait constamment, on connaît la majeure partie d’entre eux, on a leurs numéros de téléphone, on a fait des évènements au bar [de Gonzalez], à mon magasin de cartes, on voit les gens tout le temps. On peut les taquiner parce qu’on les connaît. »

Personnellement, je trouve que dans les médias, il y a souvent une relation du genre “on vous parle de haut, vous êtes les partisans”. Mais le sport, ce n’est pas ça. On prend une bière, on échange, on jase. Stéphane Gonzalez

« Si quelqu’un amène un beau point, on aime ça le valoriser, ajoute Gonzalez. Des fois, quelqu’un va nous appeler en amenant un bon point, et on va en faire notre question du jour. On implique les auditeurs tout le temps. On les appelle l’armée. Dès qu’on a besoin de quelque chose, ils sont tout le temps là. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Benoit Roger nous montre des figurines de Thor et de Josh Anderson, cadeaux reçus de la part de fidèles auditeurs de la station.

Et même quand les animateurs n’en ont pas besoin, leur armée répond présent. La figurine de Thor sur le bureau de Ben Roger, qui porte le surnom du personnage de Marvel, lui a été donnée par un auditeur. Tout comme le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) avec lequel Roger s’est rendu chez BPM Sports en ce mardi enneigé à Montréal. Oui, un vélo tout neuf, offert généreusement par un membre du public. Gonzalez, Laraque et Roger aiment leur auditoire, qui le leur rend bien.