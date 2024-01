PHOTO DOUG MILLS, THE NEW YORK TIMES

Une des rares années où les Chiefs de Kansas City n’étaient pas au Super Bowl, Travis Kelce se promenait à Los Angeles en février avec ses deux agents, André et Aaron Eanes, impressionné par les grandes affiches montrant l’acteur et animateur Dwayne Johnson, alias The Rock.

Zach Schonbrun The New York Times

« Je ne serai jamais aussi célèbre que ce gars-là », a dit Kelce.

Ses deux agents se sont regardés : « Oh, que oui ! », a déclaré André Eanes.

Les frères jumeaux savaient depuis sa carrière universitaire que le joueur étoile de 6’5", avec son physique de superhéros, ses yeux bleus et son charme affable, pouvait devenir une célébrité débordant le sport.

Mais soyons honnêtes, personne n’avait imaginé cela.

Cette année, même The Rock pourrait l’envier. Kelce a gagné le Super Bowl (son deuxième) en février. En mars, il a animé l’émission Saturday Night Live. Il a joué dans sept publicités télévisées nationales. La balado qu’il anime avec son frère Jason est l’une des plus populaires sur Spotify. Il a lancé une collection de vêtements avec les Chiefs.

Et il fréquente Taylor Swift. Vous en avez peut-être entendu parler.

La percée de Kelce dans la culture populaire a surpris les amateurs de football. Or, son ascension est le fruit d’un plan d’affaires soigneusement élaboré par les frères Eanes, âgés de 34 ans, et qui s’est concrétisé juste au bon moment.

PHOTO AMIR HAMJA, THE NEW YORK TIMES Aaron et André Eanes, qui ont signé avec Travis Kelce un contrat dans leur société de gestion alors qu’ils étaient tous trois encore à l’université.

Ces dernières années, les Chiefs sont devenus une des équipes dominantes du football. Parallèlement, l’autre équipe de Kelce a ajouté un stratège créatif, un relationniste, un publiciste établi à Los Angeles, un cuisinier personnel et un entraîneur. Il a quatre agents de football, dirigés par Mike Simon chez VMG. Au printemps, il a aussi signé avec l’agence Creative Artists Agency (CAA) pour satisfaire ses ambitions d’acteur.

Les frères Eanes supervisent le tout – appelons ça Kelce inc., –, gérant les propositions toujours plus nombreuses. Au programme : des scénarios de films et des jeux télévisés. Peut-être moins de publicités.

Les gens me disent : “Wow, ça a été une année folle”. Quand je réponds ‟non, pas si fou que ça”, ils ont l’air surpris. Quand on a un plan, c’est facile. Et on a un plan, qu’on met à exécution. Aaron Eanes, agent de Travis Kelce

Avant de sauter aux conclusions, non, le plan n’incluait pas Taylor Swift.

Chaque année, le plan d’affaires élaboré pour la marque Kelce se déploie durant l’intervalle entre le Super Bowl en février et le camp d’entraînement en juillet. Durant la saison, Kelce manifeste ce qu’il veut de son propre chef.

« La notoriété de Travis s’est beaucoup accrue et son public est plus varié », dit Richard Lovett, coprésident de la CAA. « C’était probablement inévitable en termes de notoriété et d’attrait, mais c’est arrivé plus vite. »

PHOTO MATT LUDTKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Malgré le nombre croissant de distractions, Alex Skacel, entraîneur personnel de Kelce, affirme que l’engagement de l’ailier rapproché pour le football n’a jamais été aussi fort.

André Eanes, qui gère le portefeuille de 28 investissements de Kelce, l’a rencontré par l’intermédiaire du colocataire de Kelce à l’Université de Cincinnati, D. J. Woods, un ami d’enfance d’Eanes à Cleveland. Ils se sont rapprochés quand Eanes, encore étudiant, a lancé une petite boîte de gestion événementielle, qui réservait des salles et accueillait des DJ à Cincinnati. Quand Kelce voulait un laissez-passer VIP, Eanes était son contact.

« Il a toujours été super populaire », dit Eanes à propos de Kelce. « Tout le monde voulait se tenir avec lui. »

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS « La notoriété de Travis s’est beaucoup accrue depuis qu’il est avec Taylor Swift et son public est plus varié », dit Richard Lovett, coprésident de la CAA. « C’était probablement inévitable en termes de notoriété et d’attrait, mais c’est arrivé plus vite. »

Vitesse grand V

À cette époque, le frère d’André, Aaron, étudiait la gestion du sport à l’Université d’État de Bowling Green, en Ohio. Il voulait aider les athlètes à développer leur carrière. Mais il n’avait aucune envie de devenir un agent sportif traditionnel.

Kelce s’est fait remarquer en 2015 dans un article du magazine Complex, photographié debout sur une table de billard vêtu d’une combinaison Versace en velours bordeaux et de lunettes de soleil Gucci. Peu de temps après, Aaron Eanes a reçu un appel d’un producteur, proposant que Kelce participe à une téléréalité de rencontres. « J’ai répondu : ‟Absolument pas !” » raconte Aaron Eanes.

PHOTO TIRÉE DU MAGAZINE COMPLEX La fameuse photo de Travis Kelce

Les frères ont fini par accepter, se disant que la télévision pourrait ouvrir d’autres portes. Après Catching Kelce, qui a duré huit épisodes (Kelce n’y a pas trouvé l’âme sœur), ils ont décidé que la téléréalité, c’était fini. À la place, Kelce, qui aime les spectacles d’humour, a donné un mandat plus ambitieux à ses deux agents : animer Saturday Night Live.

Aaron Eanes a contacté SNL en 2020, mais l’intérêt n’y était pas vraiment. Les choses ont changé en octobre 2021 quand Kelce s’est rendu à un after-party de l’émission avant un match à Philadelphie et a abordé (et impressionné) le producteur Lorne Michaels.

Le matin suivant la victoire des Chiefs sur les Eagles de Philadelphie au Super Bowl en février 2021, le téléphone d’Aaron Eanes a sonné à 9 h pile. C’était SNL qui voulait parler à Kelce. « Ça tombe bien, je pense qu’il ne s’est pas couché encore », a répondu Aaron Eanes.

Le 4 mars, moins d’un mois après sa victoire au Super Bowl, Kelce est monté sur la scène du Studio 8H du Rockefeller Center et, très ému, a fait le monologue d’ouverture de l’émission. Il venait de réaliser un rêve d’enfant et avait emmené sa famille avec lui : son frère Jason, le centre des Eagles, et ses parents Ed et Donna.

Selon les proches de Kelce, sa célébrité virale ne l’a pas changé. Son cuisinier personnel, Kumar Ferguson, est un ami d’enfance. Ils jouaient au basketball ensemble à l’école primaire. Chaque jour, il apporte des repas maison (généralement du riz, du poulet et des légumes) au centre d’entraînement des Chiefs, où Kelce et lui dînent ensemble.

Malgré le nombre croissant de distractions, Alex Skacel, entraîneur personnel de Kelce, affirme que l’engagement de l’ailier rapproché pour le football n’a jamais été aussi fort.

Skacel aime raconter qu’il y a quelques années, lors de la Semaine de la mode de Paris, Kelce l’a emmené faire un jogging nocturne dans la ville parce qu’il voulait s’entraîner après une journée entière à regarder des défilés. « Il est minuit et on fait des sprints sur les ponts de la Seine, raconte Skacel. Peu importe où il se trouve, il trouve le temps de faire ce qu’il a à faire. »

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.