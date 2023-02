Un maillot de Kobe Bryant vendu aux enchères 5,8 millions

(New York) La maison d’enchères Sotheby’s a vendu jeudi pour 5,8 millions de dollars un maillot de la légende du basketball Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère en 2020, soit le troisième prix le plus élevé pour un maillot de sport après ceux de Michael Jordan et Diego Maradona.