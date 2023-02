Le match Detroit-Washington annulé à cause du verglas

(Los Angeles) Le match à domicile de Detroit contre Washington, prévu mercredi, a été reporté à une date ultérieure, car les Pistons sont restés bloqués à Dallas en raison d’une tempête de verglas, a indiqué la NBA.

Agence France-Presse

« En raison des conditions météorologiques sévères dans la région de Dallas, les Pistons n’ont pas été en mesure de rentrer à Detroit après leur match de lundi à l’American Airlines Center », a expliqué la ligue dans un communiqué.

« La date du match reprogrammé sera annoncée ultérieurement », a conclu l’instance.

Plus d’un millier de vols dans et hors de la région de Dallas ont été annulés. Cette tempête semble devoir se prolonger et il est difficile de savoir quand les joueurs de Detroit seront en mesure de rentrer chez eux. Selon ESPN, ils ont passé sept heures dans l’aéroport de Dallas mardi soir avant de se rapatrier dans un hôtel.

Ce même média rapporte par ailleurs que la NBA travaillait avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans pour essayer d’organiser le voyage de Denver à Dallas, pour un match prévu jeudi contre les Mavericks.

L’équipe louisianaise a concédé une neuvième défaite d’affilée mardi chez les Nuggets, leaders de la conférence Ouest.