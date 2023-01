PHOTO DOUG MCSCHOOLER, ASSOCIATED PRESS

(New York) Jacque Vaughn était à ce point vu comme une embauche de transition que son successeur était désigné, avant même le premier match de Vaughn à la barre des Nets.

Brian Mahoney Associated Press

C’était il y a deux mois. Brooklyn a montré la sortie à Steve Nash, et on pensait que le club allait se tourner vers Ime Udoka, une fois que ce serait possible.

Vaughn est en fait resté en place, pour mieux propulser les Nets vers le sommet de la NBA.

Les Nets sont invaincus depuis 12 matchs, et seuls les Celtics ont une meilleure fiche qu’eux.

L’équipe joue de l’excellent basket sous la gouverne de Vaughn, qui amène une dose de calme à une organisation qui en avait bien besoin.

« Ça roule pour eux », a dit lundi Gregg Popovich, avant que ses Spurs soient battus 139-103 par les Nets.

Pour la deuxième fois en six matchs, les Nets en étaient à 100 points ou plus à la suite de trois quarts.

Une formation comptant sur Kevin Durant et Kyrie Irving n’allait jamais manquer d’attaque. Vaughn a surtout envoyé comme message de s’améliorer au niveau des rebonds et de la défense.

« Il y a une très belle énergie dans notre vestiaire, a dit Irving. Nous voulons que ça se maintienne. »

Vaughn a dirigé les Nets dans la bulle près de Disney en 2020. Mais en septembre cette année-là, le directeur général Sean Marks a choisi Nash pour diriger le club, soulignant les qualités de rassembleur du membre du Panthéon.

Ç’a n’a pas été fructueux dans le cas de Nash, mais on dirait que Vaughn a façonné la bonne recette.

Vaughn a terminé sa carrière de joueur comme membre des Spurs de Popovich, en 2008-2009.

Lors de soupers d’équipes et de voyage en autobus, il a vu comment étaient menées les choses à l’intérieur d’un club qui a longtemps été l’exemple à imiter dans la NBA.

« La clé est de transposer ça dans le vestiaire », a dit Vaughn.

Après ses années comme joueur, Vaughn, ayant de jeunes enfants, ne trouvait plus beaucoup de temps pour aller s’entraîner, lui qui avait toujours été dans une forme irréprochable.

Popovich lui a offert de côtoyer son personnel d’entraîneurs pour les voir à l’œuvre.

Avec un club champion cinq fois entre 1999 et 2014, il a sûrement appris de fins aspects techniques. Mais ce qui en fait le bon choix au bon moment pour les Nets, c’est sa façon de se comporter et son ton à la fois posé et optimiste.

« Ce gars-là ne veut pas être sous les projecteurs. Il ne veut pas attirer l’attention, a dit Popovich, qui mène la NBA avec 1356 victoires.

Il est d’un naturel tranquille mais très réfléchi, d’une façon qui amène le respect. Il a des standards et des attentes envers ses joueurs. Il sait ce qu’il fait. Gregg Popovich, au sujet de Jacque Vaughn

Suspendu quand Vaughn est arrivé en poste le 9 novembre, un Irving ayant repris sa concentration livre à nouveau de grandes performances.

Nic Claxton mène le circuit pour le taux de succès des paniers en jeu continu, tandis que Yuta Watanabe est au premier rang de la ligue pour la précision des tirs de trois points.

Les Nets (25-12) viennent de battre Milwaukee et Cleveland, notamment.

Seul club ayant vaincu Brooklyn en 13 matchs en décembre, Boston sera de passage au Barclays Center le 12 janvier.

Vaughn pourrait être en train d’assembler un groupe qui pourrait détrôner les Celtics dans l’Est. Ou qui pourrait rappeler les Spurs des années de gloire.

« C’est ce que vous voulez mettre en place, a mentionné Vaughn. Espérons que ça nous mène à un championnat un jour. »