Qu’est-ce que l’année 2023 nous réserve dans le monde du sport ?

Janvier

2 : Marc Bergevin sort de son mutisme et affirme à qui veut l’entendre qu’il est le grand responsable de ce vent de renouveau qui souffle sur le Canadien. « Jeff Gorton et Kent Hughes passent pour des génies, mais pendant ce temps, tout le monde oublie que la seule raison pour laquelle ils ont été embauchés, c’est parce que j’ai été congédié », clame-t-il fièrement.

6 : À la suite du succès du livre de Pierre Gervais, un deuxième livre choc vient ébranler les colonnes du temple : Si les murs avaient des oreilles, la biographie de Dave Tremblay, laveur de vaisselle au restaurant La mise au jeu du Centre Bell. Parmi les passages croustillants : l’auteur affirme qu’il a déjà fait tomber une gomme dans la tasse d’un café ensuite bu par Michel Therrien.

13 : Écorché par les écrits de Dave Tremblay, Michel Therrien réplique avec sa propre biographie, Le meilleur entraîneur de l’histoire du Canadien. On y apprend entre autres que Max Pacioretty avait l’habitude de faire attacher ses patins par Alex Galchenyuk.

22 : À la surprise générale, le troupeau de vaches perdues de la Mauricie se retrouve dans le stationnement de l’aréna des Devils à Newark. Sur Twitter, Guy Mongrain pose une question pertinente : « Peut-on donc en conclure qu’il s’agissait de vaches Jersey ? »

Février

4 : Match des Étoiles de la LNH. Gary Bettman déclare à qui veut l’entendre que la ligue envisage de revenir à Québec. « Ça pourrait peut-être possiblement arriver dans un avenir plus ou moins rapproché, par exemple lors d’une année bissextile entre 2024 et 2096 », précise-t-il.

12 : Super Bowl. Même s’il ne prend pas part au match, Tom Brady est vu dans les gradins en compagnie de NordiquesGirl2000 !, une instagrammeuse québécoise qui est devenue célèbre en posant en maillot dans d’immenses bols de poutine.

12 : Vers 18 h 30, en plein lors du botté d’ouverture du Super Bowl, la direction du CF Montréal convoque les médias pour annoncer que le club portera désormais un autre maillot aux couleurs différentes. La direction du club se scandalise lorsqu’elle réalise que cette nouvelle ne fait pas les manchettes.

16 : Le Canadien est en Caroline pour y affronter les Hurricanes, et Jesperi Kotkaniemi est laissé de côté par son entraîneur. Dans la même soirée, le collègue Mathias Brunet fait savoir qu’il renonce à l’écriture de la biographie de Kotkaniemi, dont le titre de travail était Le plus grand.

Mars

2 : Lors d’une visite du Canadien à Los Angeles, Marc Bergevin en profite pour y aller d’autres révélations étonnantes. « Peu de gens savent ça, mais à la fin de la journée, je suis responsable de Nick Suzuki, Cole Caufield, et aussi, j’ai inventé l’internet », clame-t-il fièrement.

10 : Ne voulant pas être en reste, Perry Pearn, ex-entraîneur adjoint du Canadien, décide lui aussi de lancer sa propre biographie. Le titre : Déception dans le parking du Centre Bell : la fois où j’ai mangé du Subway dans mon char au lieu d’être derrière le banc contre les Flyers.

13 : Après avoir fait piètre figure à la Coupe du monde de soccer, la formation canadienne se reprend de belle façon lors de la Coupe du monde de soccer intérieur ; elle comble un retard de 7 buts pour finalement battre la Croatie, 24-22. Le cours de la rencontre change quand Alphonso Davies frappe par-derrière un adversaire contre la bande. « Il fallait passer un message et préparer le prochain match », explique-t-il.

30 : Début de saison au baseball majeur. Afin d’accélérer le rythme des matchs, le commissaire Rob Manfred annonce que dorénavant, la mise en échec sera légale. Aaron Judge charge le monticule et met quatre lanceurs K.-O. au premier match préparatoire.

Avril

1er : Le Canadien étonne le monde du hockey en dévoilant une statue de P. K. Subban dans l’entrée du Centre Bell. L’ancien défenseur est ému aux larmes : « La dernière fois que j’ai vu autant de beauté, c’était au Louvre ! », s’exclame-t-il.

7 : L’ex-maire de Montréal Denis Coderre se rend à Tampa et s’enchaîne à la clôture du champ gauche au Tropicana Field. « Je ne vais pas partir tant que les Rays ne partiront pas avec moi ! », hurle-t-il dans l’indifférence générale.

13 : Dernier match de la saison du Canadien. Même si l’équipe rate les séries, l’entraîneur Martin St-Louis se dit très satisfait dans l’ensemble. « Parce que les joueurs ont apporté leur game dans notre game, explique-t-il. Maintenant, il va falloir qu’ils apportent leur game dans une autre game, sans que ce soit la même game. J’espère que tout le monde me comprend ? »

22 : L’ex-directeur général Pierre Gauthier, d’ordinaire un homme de peu de mots, surprend tout le monde en lançant lui aussi sa biographie : Comment ne pas se faire d’amis et s’aliéner tout le monde, y compris des vaches au Vermont. L’ouvrage obtient un succès mitigé.

Mai

4 : Jamie Salé, ex-championne de patinage artistique, annonce sur son compte Twitter qu’elle fonde un nouveau groupe de rock alternatif, qui se nomme And You Will Know Us By The Chemtrails Of Dead. « Il s’agit de rock expérimental… comme un vaccin ! », explique-t-elle fièrement.

10 : Dans la même veine, l’ex-hockeyeur Theoren Fleury, lui aussi adepte des théories du complot, se demande si la LNH n’est pas dirigée par le Nouvel Ordre mondial. « Il y a une équipe dans le désert de l’Arizona, et puis pourtant, qui peut faire de la glace dans le désert, à part peut-être les extraterrestres et Bill Gates ? », écrit-il sur son compte Twitter.

20 : Le maire de Québec, Bruno Marchand, est à la tête d’un convoi de camions qui part de Québec pour aller s’installer dans les rues d’Ottawa. Il exige de rencontrer Justin Trudeau sur-le-champ : « On va partir seulement quand on pourra rapporter les Sénateurs avec nous jusqu’au Centre Vidéotron ! », clame-t-il avec entrain.

29 : Début de la finale de la Coupe Stanley. Le Canadien n’y est pas. « Mais je veux juste préciser que si le Canadien y était, ce serait grâce à moi ! », déclare un Marc Bergevin hilare sur une plage de Californie, coupe de champagne à la main.

Juin

3 : Carey Price ne gagne pas le trophée Masterton, entre autres parce qu’il n’a pas joué de la saison. Sur Twitter, le tribunal populaire montre quand même les médias du doigt, et un blogueur menace de brûler ses figurines Star Trek si jamais cette injustice n’est pas rectifiée.

15 : Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley. Des poules avec des dents sont aperçues un peu partout au pays.

16 : Début des festivités du Grand Prix du Canada. Denis Coderre se rend à Saint-Lambert pour sympathiser avec les habitants de cette municipalité troublée par le bruit. « Si c’était des chars électriques comme dans mon temps, ce serait pas bruyant de même ! », explique-t-il.

18 : Jacques Villeneuve perturbe le déroulement du Grand Prix lorsqu’il se lance en pleine piste avec sa guitare pour interpréter sa nouvelle chanson, Si près du mur.

Juillet

1er : Ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. Afin de séduire Patrick Kane, le Canadien envoie Hubert Lenoir au domicile de Kane pour lui chanter ses plus grands succès. Kane refuse l’offre du Canadien.

3 : Le Canadien veut offrir une prolongation de contrat à Cole Caufield, et le propriétaire Geoff Molson en profite pour rajouter une catégorie de billets « super extra platine » à 2500 $ chacun. « Les partisans doivent comprendre que les buts de Cole coûtent cher », explique-t-il.

10 : L’homme d’affaires Stephen Bronfman revient à la charge, et propose de profiter des travaux dans le tunnel La Fontaine pour faire construire en même temps un nouveau stade sous l’eau. « En plus, on n’aurait même pas besoin d’avoir un toit ! », lance-t-il d’un ton optimiste.

15 : Carey Price remporte le tournoi de pêche à l’achigan du lac Saint-Louis. Il en est grandement ému. « Ça fait tellement longtemps que j’ai gagné quelque chose », dit-il en essuyant des larmes de bonheur.

Août

2 : À la surprise générale, Elon Musk se porte acquéreur des Sénateurs d’Ottawa. Il annonce immédiatement que tout le monde est congédié, et qu’il sera le seul joueur de la formation pour la saison 2023-2024.

10 : Dans la NFL, les camps d’entraînement battent leur plein. Tom Brady passe les sept premiers jours à entrer puis à sortir de sa retraite.

22 : Au stade Saputo, un joueur du Toronto FC meurt en plein terrain après avoir été piqué par une guêpe. Un médecin explique qu’il aurait pu être sauvé si les autres joueurs avaient réagi. « On pouvait pas savoir, on pensait juste qu’il essayait d’obtenir un penalty », explique Samuel Piette.

23 : Après mûre réflexion, Tom Brady décide de se joindre aux Alouettes. « Je suis pas mal certain que Gisele pourra pas piger dans mon fonds de pension si je joue dans un autre pays », explique-t-il.

Septembre

1er : Dans le but de faire grimper les profits, le Canadien annonce que dorénavant, les joueurs porteront le logo d’un commanditaire sur leur visière. « Les gars verront rien, mais nous autres, on va voir nos profits augmenter en tabarouette ! », explique un Geoff Molson enthousiaste.

8 : Pierre Gervais publie un deuxième livre, L’astrologie et nous. Celui-là marche un peu moins.

12 : Tournoi de golf du Canadien. Sans qu’on le lui demande, Max Pacioretty se présente derrière un gros podium en forme de C, tout en portant un t-shirt sur lequel il est écrit « meilleur capitaine de l’histoire ».

15 : Ouverture des camps d’entraînement dans la LNH. Réaliste, le confrère Mathias Brunet reconnaît que le temps commence à presser pour Jesperi Kotkaniemi. « S’il ne débloque pas d’ici 2037, on pourra parler d’un flop… peut-être », prévient-il.

Octobre

2 : Après avoir lancé des documentaires sur les rivalités Canadien-Nordiques et Canadien-Bruins, RDS et TVA s’unissent pour lancer un documentaire sur la rivalité Canadien-Sénateurs. Le documentaire est d’une durée de deux minutes.

4 : Martin St-Louis lance son premier DVD, La game dedans la game, dans lequel il tente d’expliquer la signification du titre pendant deux heures.

12 : Le Canadien annonce une entente avec Moment Factory, qui va produire un spectacle son et lumière de 10 minutes après chaque but du Canadien au Centre Bell. « C’est sûr que si Cole en met 50 dedans cette saison, les matchs vont être un peu longs », admet le propriétaire Geoff Molson.

14 : Une autre saison de la LNH s’ouvre avec pas de club à Québec. Le maire Bruno Marchand préfère voir le bon côté des choses. « Pensez au nombre de shows de Metallica et Maiden qui n’auraient pu être présentés ici si on avait eu un club », rappelle-t-il.

Novembre

2 : Dans un geste surprise, les Alouettes annoncent l’embauche de l’ancien demi Herschel Walker au poste d’entraîneur. Walker, dorénavant un adepte des théories du complot, fait toutefois marche arrière lorsqu’il apprend l’existence d’un Montréal souterrain. « Qui nous dit qu’il n’y a pas des zombies là-dedans ? », demande-t-il à personne en particulier.

19 : Finale de la Coupe Grey. Le spectacle de la mi-temps se déroule sous la thématique de l’unité canadienne, avec Alanis Morissette et Glass Tiger qui reprennent Bobépine.

25 : Le Canadien vient de subir quatre cinglantes défaites de suite. Sur les ondes de RDS, Norman Flynn reproche à Martin St-Louis de ne jamais faire jouer Carey Price.

26 : Début de saison dans la NBA. Kyrie Irving annonce qu’il part en sabbatique pendant un an afin de prouver que la Lune est en fait un hologramme créé par Bill Gates.

Décembre

2 : Connor Bedard marque trois buts dans un match. Marc Bergevin en profite pour rappeler qu’il se serait arrangé pour le repêcher.

7 : Nouvelle tragique au Centre Bell : le Canadien annonce que Métal !, la deuxième mascotte du club, est mort après avoir été placé dans une sécheuse par mégarde. « Je croyais qu’il s’agissait juste d’un tapis », explique un employé du vestiaire sous le couvert de l’anonymat.

22 : Le Canadien subit une septième défaite de suite. Michel Therrien en profite pour rappeler qu’il aurait fait mieux. « Moi, mes équipes s’écroulaient en fin de saison, pas à la moitié », lance-t-il fièrement.

31 : La LNH présente sa classique hivernale en Arizona, devant 224 personnes. « Si on fait abstraction de la foule, de la piètre qualité de la glace et de l’ambiance moribonde, je crois qu’on peut parler d’un succès retentissant ! », s’exclame Gary Bettman.