James Johnson et Pascal Siakam célèbrent leur victoire.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS

(Indianapolis) Obi Toppin a inscrit 21 points, T. J. McConnell a marqué 20 points et ajouté neuf passes décisives, et les Pacers de l’Indiana ont remporté une série éliminatoire pour la première fois en une décennie, battant les Bucks de Milwaukee 120-98 lors du sixième match, jeudi soir.

Michael Marot Associated Press

En demi-finale de l’Association Est, les Pacers joueront contre les gagnants de la série opposant les 76ers de Philadelphie aux Knicks de New York.

Les 76ers et les Knicks s’affrontaient plus tard en soirée dans le sixième match de leur série menée 3-2 par les Knicks.

Damian Lillard était de retour d’une blessure au tendon d’Achille droit. Même s’il n’a pas été aussi dominant que lors des deux premiers matchs lorsqu’il a marqué 69 points, Lillard a terminé la partie avec 28 points.

Bobby Portis fils a obtenu 20 points et 15 rebonds pour les Bucks. Brook Lopez a également inscrit 20 points, alors que Khris Middleton a marqué 14 points, pour ajouter à ses huit rebonds.

Tyrese Haliburton a inscrit 17 points, 10 passes décisives et six rebonds pour les Pacers. L’ancien des Raptors Pascal Siakam a récolté 19 points et ajouté sept rebonds.

Les Bucks ont été éliminés au premier tour éliminatoire pour la deuxième année de suite.

Les Bucks, qui perdaient 33-24 après un quart, ont réduit l’écart à 38-24 tôt dans le quart suivant. Les Bucks ont amorcé la deuxième demie avec une séquence de 9-4 pour s’approcher au score, à 63-56.

Les Pacers ont toutefois répliqué avec une séquence de 10-5 pour améliorer leur avance à 12 points.

Une séquence de 11-0 a porté le score à 96-78 tôt au quatrième quart et les Pacers n’ont jamais été inquiétés par la suite.