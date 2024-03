(Anaheim) La vie de Shohei Ohtani sera bien différente dans les prochains mois sans Ippei Mizuhara, son interprète et ami qui était toujours à ses côtés depuis son arrivée dans les Majeures.

Greg Beacham Associated Press

Bien que les changements causés par le congédiement de Mizuhara en raison d’allégations de vol et de paris illégaux pourraient secouer la vedette japonaise bien attachée à sa routine, les Dodgers de Los Angeles croient que ce bouleversement pourrait avoir un impact positif sur la relation entre Ohtani et ses coéquipiers.

« Je dirais même que ça va aider les relations à l’interne, a déclaré le gérant Dave Roberts mardi, avant le dernier match préparatoire des Dodgers. Il n’y aura plus de tampon. je pense que ça a déjà changé au cours des derniers jours. Je crois que Shohei interagit davantage avec ses coéquipiers et il ne peut y avoir que de bons côtés à cela. »

Ohtani a passé des milliers d’heures au Angel Stadium au cours des six dernières années en compagnie de Mizuhara. Ce dernier aidait Ohtani à communiquer avec les entraîneurs et les joueurs sur tous les sujets, des conseils stratégiques aux plans de rééducation, en passant par les bravades en jouant à des jeux vidéo. Roberts et les Dodgers ont embauché Mizuhara après avoir octroyé un contrat à Ohtani. Roberts a admis mardi qu’il était parfois difficile de communiquer avec Ohtani alors que Mizuhara devait tout filtrer.

PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ippei Mizuhara était l’’interprète et ami de Shohei Ohtani avant d'être congédié en raison d’allégations de vol et de paris illégaux.

Le nouveau cogneur de puissance est retourné à Anaheim mardi sans son interprète, congédié la semaine dernière par les Dodgers après avoir admis un problème de jeu et d’avoir été accusé de voler des millions d’Ohtani.

Les Angels l’ont accueilli avec une vidéo rappelant ses meilleurs moments avec l’équipe avant son premier tour au bâton. Ohtani a dû saluer la foule plusieurs fois pendant la longue ovation qui lui ont réservé les spectateurs, avant d’être retiré au bâton par son ex-coéquipier Chase Silseth.

Que ce soit lié aux problèmes avec Mizuhara ou non, Ohtani a ralenti depuis que les Dodgers sont revenus de leur séjour tumultueux en Corée du Sud, où ils ont lancé leur saison en disputant deux rencontres aux Padres de San Diego. Il n’a pas frappé de coup sûr en six présences dans les trois matchs préparatoires entre les Dodgers et les Angels.

Will Ireton agira comme traducteur du japonais à partir de maintenant, mais le polyvalent employé des Dodgers ne sera pas aussi omniprésent que Mizuhara.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Will Ireton agira comme traducteur du japonais à partir de maintenant.

Mizuhara était partout où Ohtani était avec les Angels, que ce soit dans le gymnase ou au monticule pendant les visites de l’instructeur des lanceurs, même sur le terrain lorsque les abris se vidaient quand les tempéraments s’échauffaient. Ils passaient aussi beaucoup de temps ensemble à l’extérieur du terrain.

Ses coéquipiers et adversaires ont dit au fil des ans qu’Ohtani comprend suffisamment l’anglais, mais qu’il ne se sent pas toujours à l’aise de le parler, comme plusieurs personnes comprenant une deuxième langue. Roberts assure qu’Ohtani fait déjà plusieurs efforts pour sortir de sa zone de confort.

« Nous allons être surpris par sa connaissance de l’anglais et je pense que c’est une bonne chose, » a dit le gérant.

Ohtani a nié avec véhémence toute connaissance des agissements de Mizuhara dans une déclaration faite aux médias lundi. Joueurs et entraîneurs des Dodgers ont été heureux de la candeur avec laquelle Ohtani a géré la situation.

« Je pense que ça a été une journée importante et nous avons maintenant tous hâte d’aller de l’avant, a indiqué Roberts. Il s’agit aussi d’une occasion pour nous de l’appuyer. »

Ireton est directeur des opérations à la performance des Dodgers. Il est à l’emploi du club depuis qu’il a travaillé avec le lanceur Kenta Maeda, en 2016.

Né à Tokyo, il a effectué ses études secondaires et universitaires aux États-Unis. Ireton a occupé plusieurs postes chez les Dodgers au fil des ans. Il a également été mis à contribution dans les embauches d’Ohtani et de Yoshinobu Yamamoto cet hiver.

Roberts est heureux de compter sur un membre de confiance de l’organisation pour remplacer Mizuhara.

« Will est une arme secrète, a laissé tomber le gérant. Ce gars est la personne la plus généreuse qui soit. Il est d’une grande aide autant en attaque que pour les lanceurs et il nous a grandement aidés avec Ohtani et Yamamoto cet hiver. C’est un couteau suisse : il fait tout pour nous. »