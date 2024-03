(Los Angeles) Will Smith a accepté un contrat de 140 millions de dollars US sur 10 ans pour rester avec les Dodgers de Los Angeles, mercredi.

Associated Press

Le receveur frappe pour ,500 cette saison (cinq en 10), avec deux point produits.

Les Dodgers ont entamé la saison la semaine dernière avec une série de deux matchs face aux Padres de San Diego, à Séoul.

Smith a été un joueur étoile pour la première fois l’an dernier.

Il a frappé pour ,261 en 126 matchs, récoltant 19 circuits et 76 points produits.

Âgé de 28 ans, Smith a une moyenne de ,263 en six campagnes avec les Dodgers. Il a fourni 91 circuits et 308 points produits.

Depuis décembre, les Dodgers ont consacré près de 1,4 milliard à cinq joueurs clés, incluant Smith.

Le groupe comprend aussi Shohei Ohtani (700 millions US pour 10 ans), Yoshinobu Yamamoto (325 millions US pour 12 ans), Tyler Glasnow (plus de 136 millions US pour cinq ans) et Teoscar Hernández (23,5 millions US pour un an).

Le match inaugural au Dodger Stadium aura lieu jeudi à 16 h 10, contre les Cardinals de St. Louis (Sportsnet Plus).