(Los Angeles) Le joueur vedette des Dodgers de Los Angeles Shohei Ohtani a déclaré lundi qu’il n’avait jamais parié sur le sport et que son ex-interprète, Ippei Mizuhara, lui avait volé de l’argent.

Greg Beacham Associated Press

Ohtani a tenu une conférence de presse au Dodger Stadium, cinq jours après le congédiement de Mizuhara par le club. Celui-ci est survenu la semaine dernière quand l’équipe se trouvait en Corée du Sud pour amorcer sa saison contre les Padres de San Diego.

Cette décision a été prise à la suite de révélations faites par le Los Angeles Times et ESPN au sujet de liens entre Mizuhara et un preneur aux livres illégal et des allégations de la part des avocats d’Ohtani, victime d’un « vol colossal », selon eux.

« Je suis très attristé et choqué que quelqu’un en qui j’avais confiance ait fait ça », a déclaré Ohtani, qui était accompagné de Will Ireton, le responsable des opérations de performance de l’équipe, pour assurer la traduction.

Ohtani a parlé pendant près de 12 minutes en lisant une déclaration écrite. Il n’a pas répondu aux questions ensuite.

PHOTO DAVID SWANSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Shohei Ohtani lors de la conférence de presse

« Ippei a volé de l’argent sur mon compte et a menti, a dit Ohtani. Je n’ai jamais parié sur le sport ni envoyé volontairement d’argent à un preneur aux livres. »

Nommé deux fois joueur le plus utile de la Ligue américaine avec les Angels de Los Angeles, Ohtani a accepté un contrat de 10 ans et de 700 millions avec les Dodgers au mois de décembre.

« Je n’ai jamais parié sur le baseball ou sur tout autre sport et je n’ai jamais demandé à quelqu’un de le faire en mon nom. Je ne suis jamais passé par un preneur aux livres pour parier sur le sport et on ne m’a jamais demandé d’aide pour le faire », a ajouté le Japonais.

Le Baseball majeur a lancé une enquête. L’agence américaine du revenu, l’Internal Revenue Service (IRS), a confirmé que Mizuhara et Mathew Bowyer, qui tient une maison de paris illégale dans le comté d’Orange, en Californie, font l’objet d’une enquête criminelle.

Mizuhara a déclaré à ESPN avoir des dettes de jeu totalisant plus de 1 million US. Il a initialement déclaré qu’Ohtani avait payé ces dettes, à sa demande. Il a plus tard changé cette version, disant à ESPN qu’Ohtani n’était pas au courant de ses dettes de jeu et ne lui avait pas lui-même transféré de fonds à des preneurs aux livres.

« Tout ça est un mensonge total, a dit Ohtani. Ippei ne m’a évidemment pas parlé des demandes des médias. Il a dit qu’il communiquait en mon nom à ce sujet auprès des médias et de mon équipe, et ce n’était pas vrai. »

Ohtani a déclaré qu’il avait pris conscience pour la première fois du problème de jeu de Mizuhara lors d’une réunion d’équipe après le match d’ouverture de mercredi dernier.