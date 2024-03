Ippei Mizuhara et Shohei Ohtani

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La MLB a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête concernant le scandale des paris supposés illégaux de l’ex-interprète de la star japonaise du baseball Shohei Ohtani.

Agence France-Presse

Ippei Mizuhara, ex-interprète et ami proche d’Ohtani, est soupçonné d’avoir volé de l’argent au joueur nippon pour des paris présumés illégaux auprès d’un bookmaker. Les Dodgers de Los Angeles ont annoncé jeudi son licenciement.

« La MLB rassemble des informations depuis que nous avons appris dans les médias les accusations portant sur Shohei Ohtani et Ippei Mizuhara », écrit la ligue dans un communiqué.

« Plus tôt dans la journée (vendredi), notre département enquêtes a commencé formellement son travail sur le sujet. »

La politique de la MLB interdit à « tout joueur, arbitre, officiel ou employé d’un club ou d’une ligue » de parier sur le baseball ou de faire des paris illégaux sur tout autre sport.

D’après le média sportif ESPN, la MLB devrait demander à entendre toutes les parties, incluant Ohtani et Mizuhara, ce dernier n’étant toutefois plus obligé de répondre puisqu’il ne travaille plus pour les Dodgers.

Après deux matchs à Séoul pour l’ouverture du championnat cette semaine, les Dodgers disputeront jeudi leur première rencontre à domicile face aux Cardinals de Saint-Louis.

Si les paris sportifs ont été légalisés dans une majorité d’États américains, ils restent illégaux en Californie.

Selon le Los Angeles Times, le cabinet d’avocats Berk Brettler LLP de West Hollywood s’est penché sur les opérations de M. Mizuhara après que le journal a appris que le nom de la star avait été mentionné dans une enquête fédérale sur un bookmaker.

Citant deux sources anonymes, le LA Times affirme que les sommes détournées « se chiffrent en millions de dollars ».

ESPN précise que plusieurs sources, dont Mizuhara lui-même, ont déclaré qu’Ohtani ne jouait pas aux paris et que les fonds couvraient les pertes de l’interprète.

Shohei Ohtani, recruté fin 2023 par les Dodgers de Los Angeles avec un contrat record de 700 millions de dollars (642 millions d’euros) sur dix ans, est une icône au Japon, où le baseball est le sport collectif roi.

Le joueur ultra-polyvalent de 29 ans a défrayé la chronique fin février en annonçant son mariage.