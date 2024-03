Justin Turner, Bo Bichette, Jordan Romano et Vladimir Guerrero Jr.

Il n’y a pas eu de refonte de l’effectif, pas de transaction majeure ni d’offre de contrat mirobolante pour les services d’un joueur autonome étoile chez les Blue Jays de Toronto pendant la saison morte.

Gregory Strong La Presse Canadienne

L’équipe ontarienne est essentiellement la même que la saison dernière, avec le même noyau de joueurs. Elle espère toutefois que ses bâtons résonneront davantage en 2024.

« Notre philosophie, c’est simplement d’être plus dynamiques, a déclaré le gérant des Blue Jays John Schneider. Nos joueurs devront simplement être plus dynamiques, surtout en attaque. Nos lanceurs devront poursuivre sur leur lancée, et continuer leur progression. »

La seule formation canadienne des Ligues majeures de baseball est parvenue à arracher le dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine, avant d’être balayée lors de la série entre équipes repêchées.

La direction des Blue Jays a certes tenté de convaincre le joueur autonome Shohei Ohtani de joindre ses rangs pendant l’hiver, en vain. La formation torontoise a ensuite choisi de miser sur ses joueurs déjà en place, en y greffant quelques ajouts, et de légers ajustements apportés à la philosophie de l’équipe ont rapporté des dividendes.

Les piliers de la rotation des Blue Jays ont été fiables la saison dernière, et la défensive de l’équipe s’est améliorée significativement. Cependant, l’attaque a été moribonde — ça n’a jamais été aussi flagrant que lors du parcours éliminatoire de deux matchs des Blue Jays l’automne dernier.

Certains ajustements ont été apportés au personnel d’entraîneurs de Schneider. L’instructeur de banc Don Mattingly a ainsi ajouté le titre de coordonnateur offensif à sa définition de tâche, et DeMarlo Hale est de retour avec l’équipe en tant qu’adjoint au gérant.

Si l’attaque des Blue Jays se réveille et que les lanceurs sont aussi efficaces que la saison dernière, alors l’équipe pourrait aspirer au titre de la section Est de l’Américaine.

« C’est une équipe complète, a dit le frappeur de puissance Justin Turner, qui a accepté un contrat d’une saison des Blue Jays. La rotation, l’enclos, la défensive et le potentiel de l’attaque sont incroyables.

« Il n’y a pas beaucoup de failles dans ce vestiaire. Je suis très heureux d’en faire partie », a-t-il ajouté.

Le personnel au monticule — surtout celui qui compose la rotation — a su éviter les blessures la saison dernière. Ça n’a pas été le cas ce printemps.

Parmi les partants, Kevin Gausman et Alek Manoah ont été affectés par des douleurs à une épaule. Dans l’enclos, le releveur no 1 Jordan Romano (coude) et Erik Swanson (avant-bras) sont aussi soumis à un programme de rééducation après avoir éprouvé des ennuis de santé.

Jose Berrios sera sur la butte pour le match d’ouverture jeudi contre les Rays à Tampa Bay. Il sera l’un des piliers de cette rotation, en compagnie de Gausman, Chris Bassitt et Yusei Kikuchi.

PHOTO STEVE NESIUS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jose Berrios

Bowden Francis obtiendra l’occasion de se faire valoir dans la rotation, après un excellent camp d’entraînement. Manoah, Yariel Rodriguez, et l’espoir Ricky Tiedemann pourraient aussi être mis à l’essai en cours de route.

L’enclos a perdu les services de Jordan Hicks au profit du marché des joueurs autonomes, mais Chad Green sera présent cette fois-ci dès la première journée de la campagne. Rodriguez, un droitier cubain qui a déjà joué au Japon, a ratifié une entente de cinq ans et pourrait être appelé à jouer de nombreux rôles au monticule.

Turner devrait donner du mordant au milieu de l’ordre des frappeurs des Blue Jays, derrière George Springer, Bo Bichette et Vladimir Guerrero fils.

« Il faudra qu’on aborde chaque match comme si nous étions en séries éliminatoires, a confié Green dans une récente entrevue. Il faudra qu’on joue chaque match pour gagner, éviter de tenir des journées de congé ou des victoires pour acquises.

« Si nous parvenons à faire cela, alors nous devrions connaître du succès », a-t-il conclu.