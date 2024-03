Jordan Montgomery montre un dossier de 38-34 et une moyenne de points mérités de 3,68 en 141 matchs en carrière dans les Majeures.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jordan Montgomery signe un contrat d’un an avec les Diamondbacks

(Phénix) Les Diamondbacks de l’Arizona ont consenti un contrat d’un an d’une valeur de 25 millions US au gaucher Jordan Montgomery, selon une source au courant de la signature.

David Brandt Associated Press

La personne a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat, mardi, parce que l’entente est sujette à des examens physiques réussis. Le contrat comprend une année d’option pour 2025 et elle pourrait être garantie si Montgomery effectue 10 départs cette saison.

Cet ajout vient solidifier la rotation de partants des champions de la Nationale, seulement quelques jours avant le début de la saison. Montgomery devrait s’insérer comme troisième ou quatrième lanceur de la rotation, en compagnie de Zac Gallen, Merrill Kelly et Eduardo Rodriguez.

Montgomery, qui fêtera son 31e anniversaire de naissance en décembre, est entré dans le marché des joueurs autonomes comme champion de la Série mondiale pour une première fois en carrière. Le gaucher de six pieds et six pouces a joué un rôle important dans le premier titre de la Série mondiale de l’histoire des Rangers, après avoir été acquis à la date limite des échanges.

Montgomery montre un dossier de 38-34 et une moyenne de points mérités de 3,68 en 141 matchs en carrière dans les Majeures, avec les Yankees de New York, les Cardinals de St. Louis et les Rangers.

Après avoir présenté une fiche de 4-2 et une moyenne de points mérités de 2,79 en 11 départs avec les Rangers dans la dernière ligne droite de la saison, Montgomery a revendiqué un dossier de 3-1 et une moyenne de points mérités de 2,90 en six parties éliminatoires.