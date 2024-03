Rockies du Colorado Ezequiel Tovar conclut un pacte de 7 ans et 63,5 millions

(Scottsdale) Le joueur d’arrêt-court Ezequiel Tovar et les Rockies du Colorado ont conclu une entente de sept saisons et 63,5 millions US, mardi, et celle-ci comprend une année d’option laissée à la discrétion de l’équipe qui pourrait faire grimper sa valeur totale à 84 millions.