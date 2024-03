(Scottsdale) Le joueur d’arrêt-court Ezequiel Tovar et les Rockies du Colorado ont conclu une entente de sept saisons et 63,5 millions US, mardi, et celle-ci comprend une année d’option laissée à la discrétion de l’équipe qui pourrait faire grimper sa valeur totale à 84 millions.

Associated Press

Le joueur âgé de 22 ans obtiendra une prime à la signature de 1,5 million et un salaire de base de 1,5 million cette saison, de 4 millions en 2025, de 5 millions en 2026, de 8 millions en 2027, de 11 millions en 2028, de 14 millions en 2029 et de 16 millions en 2030. L’année d’option laissée à la discrétion du club lui rapporterait 23 millions pour 2031, et son rachat coûterait 2,5 millions.

Le nouveau pacte de Tovar remplace celui d’un an ratifié le 29 février qui lui permettait d’empocher 745 000 $ dans les Ligues majeures et 361 000 $ dans les ligues mineures.

Tovar, qui est originaire du Venezuela, a entrepris sa carrière dans les Ligues majeures le 22 septembre 2022, et il est devenu l’an dernier le plus jeune joueur partant pour un match d’ouverture dans l’histoire des Rockies, à 21 ans et 240 jours. Il a frappé pour une moyenne de ,253 avec 15 circuits, 73 points produits et 11 buts volés la saison dernière.

Il a également affiché un taux d’efficacité en défensive de ,988, surpassant le record pour un joueur d’arrêt-court recrue (,987) qui avait été établi par Troy Tulowitzki, des Rockies, en 2007.