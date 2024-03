PHOTO BRYNN ANDERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Trevor Bauer a déclaré qu’il lancera pour le club mexicain des Diablos Rojos lors de leur match amical contre les Yankees de New York, dimanche.

Associated Press

Le lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue nationale en 2020 tente d’effectuer un retour dans les Ligues majeures pour la première fois en trois ans, après avoir écopé d’une longue suspension et avoir été libéré par les Dodgers de Los Angeles en raison d’allégations d’agression sexuelle formulées par une femme.

Bauer, qui est âgé de 33 ans, a mentionné sur le réseau social X lundi qu’il avait accepté de lancer pendant cinq matchs pour les Diablos Rojos entre le 11 avril et le 8 mai, « car c’est la meilleure façon pour moi d’être prêt à lancer, plutôt que de me soumettre au traditionnel camp d’entraînement printanier ».

« Ça m’aidera à me remettre en forme et à être prêt immédiatement à rejoindre une rotation si, ou quand, une offre vient des Ligues majeures, a expliqué Bauer. J’espère vous voir dimanche, et j’ai hâte de vous montrer en quoi consiste le baseball mexicain ! »

Les Yankees sépareront leur effectif en deux équipes qui participeront à des matchs préparatoires contre les Diablos Rojos samedi et dimanche au stade Alfredo Harp Helu de Mexico.

Bauer n’a pas lancé dans les Ligues majeures depuis qu’il a été suspendu par le Baseball majeur en juillet 2021, après qu’une femme eut allégué qu’il l’avait agressée sexuellement en deux occasions distinctes à son domicile de Pasadena.

Bauer a toujours nié les allégations et maintenu que leurs relations sexuelles étaient consensuelles. Les procureurs ont décidé en février 2022 de ne pas déposer d’accusations contre lui. La femme l’a ensuite poursuivi, entraînant une contre-poursuite de Bauer, et les deux parties ont éventuellement conclu une entente à l’amiable l’automne dernier.