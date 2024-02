Bobby Witt a terminé avec 30 circuits et 49 buts volés, faisant de lui le seul joueur de l’histoire des ligues majeures avec 50 circuits et 79 buts volés à ses deux premières saisons.

Bobby Witt signe pour 11 ans et plus de 288 millions avec les Royals

(Kansas City) Les Royals de Kansas City ont accordé à l’arrêt-court Bobby Witt un contrat de 11 ans d’une valeur garantie de plus de 288,7 millions, ont déclaré lundi à l’Associated Press deux personnes au courant du dossier.

Dave Skretta Associated Press

L’accord comprend une option d’équipe de 89 millions sur trois ans qui porterait la valeur à plus de 377 millions et maintiendrait Witt avec Kansas City jusqu’à la saison 2037.

Les sources ont parlé à l’AP de façon anonyme, car les détails financiers n’ont pas été divulgués.

Les Royals tiendront une conférence de presse mardi pour discuter du pacte le plus long et le plus lucratif dans l’histoire du club.

Il comprend une prime à la signature, en référence au numéro 7 de Witt, de 7777 777 $, payable en sept versements.

Witt recevra deux millions cette année, sept millions en 2025, 13 millions en 2026 et 19 millions en 2027.

Witt gagnera 30 millions en 2028 et 35 millions aussi bien en 2029 qu’en 2030. Il dispose de quatre options de joueur pour 35 millions par an de 2031 à 2034, puis les Royals ont une option d’équipe durant trois ans : 33 millions en 2035, puis 28 millions chaque année pour 2036 et 2037.

« Depuis le moment où j’ai été repêché en 2019, l’ensemble de l’organisation et des partisans des Royals m’ont traité, moi et ma famille, comme les leurs, a déclaré Witt dans un communiqué. Dans cette ville et avec cette équipe, je me sens comme chez moi depuis le tout début. »

Les Royals ont sélectionné Witt au deuxième rang au total en 2019.

Il a fait ses débuts dans les majeures en 2022, frappant 20 circuits et volant 30 buts, puis a connu une deuxième saison éclatante où il est devenu le seul joueur des Royals dans le club 30-30.

L’athlète de 23 ans a terminé avec 30 circuits et 49 buts volés, faisant de lui le seul joueur de l’histoire des ligues majeures avec 50 circuits et 79 buts volés à ses deux premières saisons.

« Dès que nous l’avons repêché, nous étions convaincus que Bobby deviendrait l’une des étoiles les plus brillantes et l’un des plus grands talents du baseball, a déclaré le directeur général des Royals, J. J. dit Picollo. Ces deux dernières saisons ont confirmé ce talent et ont démontré qu’il est un coéquipier encore meilleur. »

Battus 106 fois l’an dernier, les Royals veulent convaincre la population d’étendre une taxe de vente qui aiderait à financer un nouveau stade au centre-ville.

Les Royals devraient annoncer l’emplacement préféré pour leur stade au cours des prochaines semaines.

La saison dernière, Witt a mené le club en termes de matchs joués, de coups sûrs, de triples, de circuits, de points produits et de buts volés, notamment.

Il a terminé deuxième de l’Américaine pour les coups sûrs, troisième pour les buts volés et neuvième pour la moyenne au bâton.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers la famille Sherman et la haute direction des Royals d’avoir cru en moi, a dit Witt. Je promets de faire tout mon possible pour aider à ramener du baseball de championnat à Kansas City. »

Les Royals ont remporté la Série mondiale en 1985 et en 2015.