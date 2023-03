(Dunedin) Les Blue Jays de Toronto ont nommé l’as droitier Alek Manoah à titre de partant lors du match d’ouverture de leur saison.

La Presse Canadienne

Âgé de 25 ans, Manoah a été finaliste pour l’obtention du trophée Cy-Young de l’Américaine lors de la dernière campagne. Il avait présenté une fiche de 16-7, avec une moyenne de points mérités de 2,24 et 180 retraits sur des prises en 31 départs.

Il est prévu que le colosse de six pieds et six pouces soit le partant vendredi, dans un match préparatoire contre les Phillies de Philadelphie. Manoah montre un dossier de 1-2, avec une moyenne de points mérités de 3,77 et 15 retraits sur des prises en 14 manches et un tiers.

Les Blue Jays amorceront leur saison jeudi, contre les Cardinals de St. Louis.

Manoah aura la tâche d’être le pilier d’une rotation prometteuse des Blue Jays qui comprend Kevin Gausman, Jose Berrios et le nouveau venu Chris Bassitt. Yusei Kikuchi a présenté des arguments convaincants pour la cinquième place de la rotation grâce à de belles performances lors du camp printanier.

Berrios avait été le partant des Blue Jays lors du match d’ouverture de l’équipe en 2022.