En 2022

Le salaire moyen au Baseball majeur a fait un bond record de 14,8 %

(New York) Le salaire moyen au Baseball majeur a fait un bond de 14,8 % pour se chiffrer à un montant de record de 4,22 millions US la saison dernière, notamment en raison des très lucratifs contrats signés par Max Scherzer, Francisco Lindor, Marcus Semien et Corey Seager.