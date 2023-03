(Tokyo) Shohei Ohtani n’a accordé aucun point pendant ses quatre premières manches au monticule et a contribué à une poussée de quatre points avec un amorti bon pour un simple en troisième manche dans une victoire de 9-3 du Japon contre l’Italie, jeudi, à la Classique mondiale de baseball.

Stephen Wade Associated Press

Ce gain assure au Japon de participer à l’un des deux matchs de demi-finale et ce, pour une cinquième édition consécutive. Son adversaire, lundi prochain à Miami, sera Porto Rico ou le Mexique. Ces deux pays s’affronteront vendredi à Miami.

L’autre demi-finale, dimanche, verra Cuba se mesurer aux États-Unis ou au Venezuela, qui croiseront le fer samedi.

Devant une foule adoratrice de 41 723 spectateurs au Tokyo Dome, Ohtani a établi un record personnel avec le lancer le plus rapide depuis qu’il s’est joint aux Angels de Los Angeles en 2018.

En deuxième manche, il a retiré sur trois prises Vinnie Pasquantino avec une balle rapide chronométrée à 102 m/h. Le 10 septembre dernier, il avait réservé le même sort à Kyle Tucker, des Astros de Houston, avec un tir d’une vitesse de 101,4 m/h.

Ohtani (2-0) a concédé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers. Il a obtenu cinq retraits au bâton. À la plaque, il a obtenu un coup sûr en quatre présences, en plus d’un but sur balles. Il a marqué deux points.

Sa moyenne au bâton depuis le début du tournoi s’élève à ,438 (7-en-16), avec un circuit, trois doubles et huit points produits. Au monticule, il affiche une moyenne de points mérités de 2,08 et a obtenu 10 retraits sur des prises.

Si le Japon atteint la finale, mardi, il pourrait être disponible pour lancer avec quatre jours de repos.

Ohtani a porté à huit et deux tiers sa séquence de manches sans donner de points, avant que Dominic Fletcher ne cogne un faible simple au champ droit après deux retraits en cinquième manche. Il s’agissait du 71e et dernier lancer d’Ohtani, neuf de moins que le maximum permis.

Sur le plan offensif, Masataka Yoshida, un porte-couleurs des Red Sox de Boston, a fait marquer le premier point du match avec un roulant à l’avant-champ en troisième manche. Il s’agissait de son 10e point produit, un sommet depuis le début du tournoi.

Kazuma Okamoto a ajouté un circuit de trois points en troisième manche pour le Japon, qui a dominé ses rivaux 47-11 au chapitre des points marqués au fil de leurs cinq premières sorties.