Jake Sanchez et Austin Barnes de l’équipe nationale de baseball mexicaine.

(Phoenix) Le Canada a perdu 10-3 contre le Mexique, mercredi, et aura besoin d’un miracle pour prolonger son aventure à la Classique mondiale de baseball.

La Presse Canadienne

Randy Arozarena a frappé deux doubles et produit cinq points, tandis que Rowdy Tellez a frappé un circuit et ajouté deux points produits pour le Mexique, qui s’est qualifié pour les quarts de finale.

Le Canada avait la chance de se qualifier pour la ronde de quarts de finale pour la première fois de son histoire avec une victoire. Il est maintenant peu probable qu’il évite l’élimination en phase de groupes pour une cinquième fois de suite.

Une victoire des États-Unis contre la Colombie en fin de soirée mercredi éliminera le Canada. Si la Colombie cause la surprise, les trois pays se retrouveront avec des fiches de 2-2.

Le gagnant du bris d’égalité serait celui avec le moins de points alloués divisés par le nombre de retraits défensifs réussis dans les matchs contre les autres équipes à égalité. Le Canada se retrouverait en position peu favorable en raison de sa défaite de 12-1 contre les États-Unis, lundi.

Le Mexique a débuté le tournoi avec une surprenante défaite contre la Colombie, dans le groupe C, au Chase Field. Il s’est bien repris avec trois gains de suite, l’emportant contre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

José Urquidy a accordé deux points en quatre manches, retirant cinq joueurs au bâton pour obtenir la victoire. Arozarena, recrue de l’année 2021 dans l’Américaine avec les Rays de Tampa Bay, a frappé un double qui a vidé les buts lors de la sixième manche, donnant les devants 6-2 au Mexique.

Le premier frappeur du Canada Édouard Julien a frappé deux coups sûrs, dont un circuit en septième manche. Le receveur Bo Naylor a également frappé un circuit. Rob Zastryzny a encaissé la défaite après avoir donné trois points en deux manches.

Le Canada a terminé la phase de groupes avec une fiche de 2-2, ayant gagné contre le Royaume-Uni et la Colombie et perdu contre les États-Unis et le Mexique.