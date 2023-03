(Port Saint Lucie) Le stoppeur Edwin Diaz des Mets de New York a subi une déchirure du tendon rotulien du genou droit au moment où il célébrait une victoire de son équipe à la Classique mondiale de baseball (CMB), et il devrait rater la totalité de la saison 2023.

Associated Press

Billy Eppler, directeur général des Mets, a fait savoir que Diaz allait être opéré jeudi. Sans entrer dans tous les détails, Eppler a noté que l’échéancier habituel pour guérir d’une telle blessure est d’environ huit mois.

« Il existe des cas où des athlètes sont revenus plus tôt, plus près de six mois », a fait remarquer Eppler à des journalistes.

« Mais ces exemples représentent un peu plus l’exception que la règle », a-t-il ajouté.

Diaz, qui célébrera son 29e anniversaire de naissance mercredi, a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés en neuvième manche dans un gain de 5-2 de Porto Rico contre la République dominicaine, mercredi. La victoire assurait à Porto Rico une place en quarts de finale.

Alors que Diaz et ses coéquipiers sautaient de joie sur la section de l’avant-champ du terrain, le lanceur droitier s’est écroulé avant de saisir sa jambe droite.

Il a quitté le terrain dans un fauteuil roulant.

Eppler dit avoir parlé à Diaz en plusieurs occasions et a noté que le lanceur droitier affichait un « très bon moral ».

« Il est un être humain résistant », a noté Eppler. « C’est la raison pour laquelle il est le stoppeur qu’il est. Le gars ne se laisse pas perturber. »

Les Mets ont accordé un contrat de cinq ans et d’une valeur de 102 millions US — le plus lucratif jamais accordé à un spécialiste des fins de matchs — après qu’il eut connu une spectaculaire campagne en 2022.

Tous les contrats des joueurs sont couverts par une assurance, par l’intermédiaire de la CMB, qui s’étend sur la durée de l’absence du joueur à la suite d’une blessure survenue pendant le tournoi.

Diaz a présenté une fiche de 3-1 avec une moyenne de points mérités de 1,31 et 32 sauvetages en 35 opportunités avec les Mets en 2022. Il a aussi retiré 118 frappeurs sur des prises en 62 manches de travail la saison dernière.

Il a été invité au match des étoiles pour la deuxième fois et s’est classé neuvième pour l’obtention du trophée Cy Young dans la Ligue nationale.

Diaz, qui célébrera son 29e anniversaire de naissance mercredi, a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés en neuvième manche dans un gain de 5-2 de Porto Rico contre la République dominicaine, mercredi. La victoire assurait à Porto Rico une place en quarts de finale.

Alors que Diaz et ses coéquipiers sautaient de joie sur la section de l’avant-champ du terrain, le lanceur droitier s’est écroulé avant de saisir sa jambe droite.

Il a quitté le terrain dans un fauteuil roulant.