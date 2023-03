(Miami) La Classique mondiale de baseball reviendra pour sa sixième édition en mars 2026, les organisateurs concluant que la période du camp d’entraînement printanier demeure un meilleur moment pour la présenter qu’après la Série mondiale ou qu’au milieu de la saison du baseball majeur.

Ronald Blum La Presse Canadienne

S’exprimant avant la finale de mardi soir entre les États-Unis et le Japon, Rob Manfred, commissaire du Baseball majeur, a déclaré que les propriétaires et les directeurs généraux doivent être convaincus à mettre plus de lanceurs vedettes à la disposition des équipes nationales.

Depuis son lancement en 2006, la Classique mondiale de baseball se déroule en mars, avant la journée d’ouverture des saisons des Ligues majeures en Amérique du Nord, du Japon et de la Corée du Sud.

« Nous avons parlé du calendrier jusqu’à en avoir mal à la tête », a illustré Manfred.

« Il n’y a pas de moment idéal. On ne peut pas vraiment le faire après les séries éliminatoires parce que beaucoup de joueurs ont été inactifs. Nous avons parlé de quelque chose au milieu de la saison. Je pense que tout compte fait, même si ce n’est pas parfait, c’est probablement le bon moment pour le faire. »

De nombreuses équipes du baseball majeur ont empêché les lanceurs de participer, souhaitant qu’ils se concentrent sur la préparation du début de la saison.

« D’un point de vue compétitif, je pense que la chose la plus importante est que nous allons devoir continuer à travailler, en particulier avec nos clubs, sur la question des lanceurs », a reconnu Manfred.

« Bien sûr, c’est formidable d’avoir eu les joueurs que nous avons eus, mais je pense que j’aimerais voir des personnels de lanceurs de la même qualité que nos joueurs de position », a ajouté Manfred, qui estime que le fait de lancer dans une situation de grande importance, comme lors de la finale de mardi, aide les joueurs à se développer.

Dans le cadre du tournoi, deux joueurs vedettes ont subi des blessures. Edwin Diaz, le stoppeur des Mets de New York, s’est blessé à un genou lors d’une célébration d’après-match avec Porto Rico la semaine dernière. Il a dû subir une intervention chirurgicale qui a mis fin à sa saison.

Aussi, le joueur de deuxième but Jose Altuve, des Astros de Houston, s’est cassé le pouce droit lorsqu’il a été atteint par un lancer. Il doit subir une opération qui le tiendra à l’écart pendant une période qui n’a pas encore été annoncée.

« Je pense que le meilleur témoignage est peut-être la façon dont les joueurs, après la malheureuse blessure à Díaz, se sont exprimés pour soutenir le tournoi », a noté Manfred. « C’est une indication qu’ils s’intéressent vraiment, vraiment à l’évènement. »

Contrairement à la Coupe du monde de soccer, Manfred n’a pas l’intention de faire de la Classique mondiale de baseball un évènement plus important que les séries éliminatoires et la Série mondiale. L’objectif de l’évènement, a-t-il précisé, est de développer le baseball et de l’internationaliser.