Édouard Julien n’a pas tardé à s’imposer au camp d’entraînement des Twins du Minnesota. Après avoir réussi un coup sûr dès sa première présence dans la Ligue des pamplemousses, samedi, le joueur de deuxième-but de Québec a réussi un coup d’éclat, mardi, en frappant deux circuits dans une victoire de 10-7 des siens contre les Braves d’Atlanta.

carl tardif Le Soleil

Après trois matchs, le frappeur gaucher de 23 ans affiche une moyenne de .429 (3 en 7) avec deux circuits et quatre points produits. Il vient de s’arranger pour que les Twins ne l’oublient pas, même s’il doit quitter le camp d’entraînement la semaine prochaine afin de participer à la Classique mondiale de baseball avec l’équipe canadienne.

Julien a donné le ton au match en cognant son premier circuit en qualité de premier frappeur de l’alignement, en fin de première manche. Il l’a fait avec un compte d’une balle et aucune prise contre le droitier Ian Anderson, un lanceur régulier de la rotation des Braves qui montre un dossier de 22-13 en trois saisons.

Il a refait le coup en fin de troisième manche avec deux coureurs sur les sentiers. Cette fois-ci, c’est un lanceur des filiales des Braves qui était au monticule, soit Kyle Wilcox.

« Il a été meilleur qu’un bon frappeur. Il s’est déjà fait un nom, il doit continuer comme ça, mais il s’élance à un niveau peut-être plus élevé que n’importe qui, même les espoirs », disait le gérant des Twins Rocco Baldelli au site MLB.com après la performance de Julien.

Édouard Julien a passé l’hiver à s’entraîner au dôme du Stade Canac. L’automne dernier, les Twins ont inscrit son nom sur la liste des 40 joueurs en mesure d’évoluer dans les Ligues majeures dès cette saison.

Son parcours est impressionnant. Il présente une moyenne offensive cumulative de .283 en deux saisons complètes dans les filiales des Twins avec 35 circuits et 139 points produits. Il montre aussi un œil au bâton peu commun puisqu’il a obtenu 208 buts sur balles au cours des deux dernières saisons.

Après avoir entrepris sa carrière au niveau A, en 2021, il a été promu dans le AA pour la saison 2022.

Au cours des derniers mois, son nom est apparu sur différentes listes des meilleurs espoirs du baseball majeur. Selon le site internet des ligues majeures, il est le septième plus bel espoir au deuxième but et vient au 15e rang de tous les espoirs des Twins, peu importe leur âge. On estime qu’il pourrait jouer dans les majeures dès cette saison.

En fin de semaine, il a fait l’objet d’un reportage sur le site internet des Twins, où l’on titrait « bonjour, rencontrez l’espoir des Twins Édouard Julien. » On y écrivait bonjour en français et la suite en anglais.

On y parlait notamment de ses origines francophones et de l’influence des joueurs québécois et canadiens ayant atteint les majeures avant lui.

Saviez-vous que l’on vous surnommait le « Dieu des buts sur balles » ?, lui a demandé le journaliste affecté à la couverture des Twins pour le site MLB.com.

« Non, je n’avais pas vu cela, mais je trouve ça “cool” », répondait Julien qui a su trouver l’équilibre entre la patience au bâton et une approche plus agressive sur les trois premiers lancers, tel que ses entraîneurs le lui recommandaient.

Mardi, il s’est élancé avec succès sur le deuxième lancer de chacune de ses présences.