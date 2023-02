(Port Saint Lucie) Le droitier des Mets de New York Max Scherzer a dit que lancer sous les nouvelles règles du Baseball majeur ressemblait au jeu du chat et de la souris.

Associated Press

Contrairement aux précédentes années, Scherzer sent que le lanceur a finalement le contrôle sur le rythme du match en raison du nouveau chronomètre entre chaque lancer.

À son premier départ de la Ligue des Pamplemousses, Scherzer a permis un point en deuxième manche, mais il a retiré cinq frappeurs sur des prises en deux manches de travail dans la victoire de 6-3 des Mets contre les Nationals de Washington.

« Franchement, le pouvoir que les lanceurs détiennent maintenant, ils peuvent vraiment dicter le rythme, a dit le triple vainqueur du trophée Cy-Young. Le fait que les frappeurs n’aient qu’un temps d’arrêt change complètement la dynamique entre le lanceur et le frappeur. J’adore ça. »

Le chronomètre entre les lancers fait partie d’une série de nouvelles règles instaurées cette saison, comme une limitation des défenses spéciales et des buts plus volumineux. La MLB espère ainsi améliorer le rythme du jeu et susciter plus d’action dans les rencontres.

Lors des trois premiers jours de matchs préparatoires, le temps moyen des rencontres a été de deux heures, 39 minutes, comparativement à 3 : 01 l’hiver dernier.

Scherzer dit quant à lui apprendre à jouer avec le chronomètre.

Michael Chavis, deuxième frappeur des Nationals, est sorti du rectangle en deuxième manche, estimant que Scherzer mettait trop de temps à lancer. Scherzer ne s’en est pas offusqué : il a retenu son prochain lancer pendant plus de 10 secondes, alors que Davis n’avait plus le droit de demander de temps d’arrêt.

Le vétéran lanceur a ainsi imposé sa volonté, même si Chavis a ultimement frappé un simple dans la droite.

« Je peux travailler extrêmement rapidement, comme je peux travailler extrêmement lentement, a expliqué Scherzer. Et je peux en plus déranger le rythme du frappeur. Je peux être prêt avant même que le frappeur ne soit dans le rectangle. Je ne peux pas lancer avant qu’il ne reste huit secondes au cadran, mais dès que ses yeux sont tournés vers moi, je peux y aller, même s’il reste 12 secondes au cadran.

« J’ai eu une conversation avec l’arbitre (David Rackley) afin de m’assurer que c’était légal. Et ça l’est. Je ne fais que m’habituer à la façon dont seront les choses en 2023. »

Selon la MLB, il y a eu 69 infractions au chronomètre en 35 matchs préparatoires jusqu’ici, dont 35 en 16 rencontres dimanche.

Si Scherzer croit que le chronomètre fonctionne en faveur des lanceurs, les frappeurs ne s’en plaignent pas non plus.

J’aime ça. Je pense que vous pouvez vous amuser avec ça un peu. Je crois assurément que ça accélère les matchs. Tout ce qui fait en sorte que le lanceur travaille plus rapidement, et peut-être éventuellement les essouffler, je suis pour ça. Aaron Judge

Le gérant des Cardinals de St. Louis, Oliver Marmol, a ajouté que la MLB fournit des mises à jour – presque en temps réel – sur les changements aux règles, ce qui rend ce camp d’entraînement unique.

« Ils ont fait un superbe travail dans le mémo envoyé (lundi) matin à propos de tout ce qui était arrivé (dimanche) et les questions soulevées par les joueurs et les gérants. Ça nous permettra d’en parler avec notre équipe, a-t-il souligné. Nous avons identifié deux éléments qui nous semblaient plus importants avec nos joueurs. Mais le travail de communication est excellent. »

La règle des 30 secondes entre les manches a causé des ennuis à certains. Le releveur des Rockies du Colorado Daniel Bard et deux lanceurs des Cards ont dû amorcer la présence suivante avec une balle au compteur, car ils avaient effectué leurs lancers d’échauffement après les 30 secondes. Dans le cas des Cards, les arbitres se sont consultés pour se rendre compte qu’ils n’appliquaient pas la règle comme il faut.

« C’est le camp d’entraînement pour tout le monde, a dit Marmol. Ces choses vont être corrigées avant la saison. »