(Montréal) Christa Deguchi a été parfaite en cinq duels au Grand Chelem d’Almaty, au Kazakhstan, en route vers la médaille d’or des moins de 57 kg L’athlète de 28 ans a couronné sa journée de vendredi en l’emportant en grande finale face à la Brésilienne Rafaela Silva, qui a reçu trois shidos durant l’affrontement.

communique@sportcom.ca Sportcom

Deguchi s’était avouée vaincue devant cette même Silva à la fin du mois d’avril, en finale des Championnats panaméricains et de l’Océanie. Un face-à-face qui avait duré plus de 9 minutes. La Canadienne a eu droit à sa revanche à Almaty.

« Christa a fait un très bon combat, elle et la Brésilienne se rencontrent souvent et je pense que Christa était bien heureuse de l’emporter cette fois-ci. Elle a été très dominante et ç’a forcé son adversaire à devoir tricher un peu plus, ce qui a causé les pénalités. Christa avait un bon positionnement, elle plaçait bien ses mains et elle a fait les bonnes attaques au bon moment », a commenté l’entraîneur canadien Antoine Valois-Fortier.

Ce duel face à Rafaela Silva était également très intéressant pour Deguchi dans sa préparation pour les Championnats du monde et pour les Jeux olympiques de Paris. La Brésilienne occupe actuellement le septième rang mondial chez les moins de 57 kg, alors que la Canadienne trône au sommet de la catégorie, tout juste devant sa compatriote Jessica Klimkait.

« Je pense que c’est de bon augure de la voir aussi en confiance et être aussi dominante, à quelques jours des mondiaux et à quelques semaines des Jeux. Elle a affronté de bonnes athlètes et elle est prête pour les prochains défis », a ajouté Valois-Fortier.

Il s’agit d’une deuxième médaille d’or de suite en Grand Chelem pour Christa Deguchi, elle qui avait également été couronnée à Antalya, en Turquie, en mars.

Afin d’obtenir son billet pour la finale, la médaillée d’or a eu le dessus sur la Japonaise Haruka Funakubo en demi-finale. Comme ce fut le cas face à Silva, elle a gagné après que son opposante ait été pénalisée à trois reprises.

L’Albertaine avait également vaincu coup sur coup la Turque Ozlem Yildiz, la Finlandaise Pihla Salonen ainsi que Maysa Pardayeva, du Turkménistan, pour amorcer son tournoi.

Chez les moins de 52 kg, Kelly Deguchi a été limitée à un seul combat vendredi, s’inclinant au premier tour devant la Portugaise Maria Siderot, cinquième au terme de la compétition.

Du côté masculin, Julien Frascadore (-66 kg) a remis une fiche d’une victoire et une défaite, comme il l’avait fait au Grand Chelem de Douchanbé, une semaine plus tôt. Cette fois, le Québécois a été victorieux à son premier duel de la journée devant le Français Walide Khyar, avant de baisser pavillon au tour suivant contre Kamran Suleymanov, de l’Azerbaïdjan, éventuel médaillé de bronze.

« Le Français est un médaillé des derniers Championnats du monde, je pense que ç’a été l’une des plus belles victoires de la carrière de Julien ! Malheureusement, il s’est fait pincer au tour suivant, il avait bien commencé, mais l’Azéri a été opportuniste pour marquer un ippon », a conclu l’entraîneur.

Le Grand Chelem d’Almaty se poursuivra jusqu’à dimanche, mais aucun Canadien n’est inscrit dans les autres catégories au programme ce week-end. L’équipe canadienne se tournera plutôt vers les Championnats du monde, prévus du 19 au 24 mai.