Sortie de zone, saison 5 Épisode 58 : Grand ménage en vue à Toronto ?

Les entraîneurs se font congédier dans la LNH, et on se demande si c’est à Toronto qu’il y aura un autre poste à combler… On amorce le deuxième tour des séries et est-ce que les gardiens font encore une différence ? Les réponses ne font pas l’unanimité. On en profite pour faire nos prédictions et pour rappeler que le gagnant de la date limite des échanges, souvent, ne gagne pas grand-chose. Chez les Kings de Los Angeles, est-ce que le mariage avec Pierre-Luc Dubois va durer ? Pendant ce temps, le Canadien a l’air bien loin du hockey qui se joue en ce moment…