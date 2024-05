Collin Morikawa et Xander Schauffele partagent la tête

(Louisville) Xander Schauffele et Collin Morikawa sont rentrés au chalet avec une égalité au sommet du Championnat de la PGA après une troisième ronde mouvementée, samedi.

Doug Ferguson Associated Press

Presque tout le monde a été impliqué dans cette lutte au sommet, sauf Scottie Scheffler.

Schauffele a surmonté un double boguey en fin de ronde et il a conclu sa journée avec deux oiselets pour remettre une carte de 68 (moins-3). Morikawa a réussi un oiselet au 18e trou pour jouer 67.

Pendant un long moment, Shane Lowry a écrit l’histoire de la journée. L’Irlandais de 37 ans a égalé le record de la meilleure ronde lors d’un tournoi majeur en ramenant une carte de 62, grâce à neuf oiselets sur le parcours de Valhalla.

Avant Lowry, quatre joueurs avaient réussi à jouer 62 lors d’un des quatre tournois majeurs, soit le Championnat de la PGA, le Tournoi des Maîtres, l’Omnium britannique et l’Omnium des États-Unis. Schauffele était le dernier, après avoir signé une carte de 62 à Valhalla, jeudi.

Un peu plus de 48 heures plus tard, Lowry a égalé cette marque pour se placer en bonne position pour obtenir un deuxième titre majeur en carrière.

Lowry a remporté l’Omnium britannique par six coups à Royal Portrush, en 2019. Depuis, il avait terminé dans le top-5 d’un tournoi majeur à deux occasions.

PHOTO MATT STONE, USA TODAY SPORTS Shane Lowry

Il a amorcé le Championnat de la PGA avec deux rondes de 69 de suite et il a commencé la journée de samedi avec un retard de huit coups derrière Schauffele.

Lorsque les applaudissements ont cessé, Schauffele et Morikawa ont présenté un pointage cumulatif de moins-15, un coup devant Sahith Theegala (68). La table est mise pour plusieurs possibilités de victoire lors de la ronde finale, alors que 15 joueurs sont séparés par cinq coups.

Ce qui est le plus surprenant, c’est que Scheffler n’en fait pas partie.

Scheffler revenait d’une journée haute en couleur, alors qu’il a été arrêté par les policiers, vendredi, avant de signer une carte de 66. Il s’est rapidement écroulé, samedi, et il a remis une carte de 73 pour stopper à 42 sa séquence de rondes à égalité avec la normale ou mieux.

Le numéro un mondial accuse neuf coups de retard derrière les meneurs et 23 golfeurs se trouvent devant lui.

« Il y a eu trop d’erreurs. Je suis venu ici avec l’espoir de connaître une bonne ronde et ce ne fut pas le cas », a dit Scheffler lors d’une entrevue au réseau CBS. Il a refusé de parler aux journalistes.

La magnifique performance de Lowry s’est conclue par une belle approche pour une ronde de 61, mais son coup roulé a manqué de force.

« Je pense que je ne peux pas être plus déçu d’avoir joué 62, a déclaré Lowry. Je suis allé sur le terrain avec un travail à faire, qui était de me replacer dans la course au titre. C’est ce que j’ai fait. »

Il a eu beaucoup de compagnie.

Bryson DeChambeau a calé son approche pour un aigle au 18e trou, bouclant le parcours en 67 coups. Il a rejoint Lowry et Viktor Hovland (66) à égalité en quatrième position.

Justin Rose (64) et Robert MacIntyre (66) ont aussi connu une bonne ronde pour se hisser à égalité en septième place, à trois coups des meneurs. Dean Burmester (68) est seul au neuvième échelon alors que six golfeurs, dont Justin Thomas (67), partagent le 10e rang, à moins-10.

Les Canadiens Corey Conners (38e), Adam Svensson (47e) et Adam Hadwin (60e) font partie des rondes du week-end, mais ils ne sont plus dans la course.