(Schaffhouse) Le Canada a enfilé la médaille d’argent au Championnat du monde de curling masculin, dimanche, en vertu d’une défaite de 6-5 contre la Suède au terme du match de la médaille d’or.

La Presse Canadienne

Les deux équipes ont amorcé le dernier bout avec une égalité de 5-5 au tableau, mais Niklas Edin avait le marteau. Il a inscrit un point décisif avec la dernière pierre pour être sacré champion du monde pour une septième fois.

« Nous ne pouvions en faire plus, a dit le skip canadien Brad Gushue, selon un communiqué de Curling Canada. Avec les circonstances, c’est le mieux que nous pouvions espérer. »

« C’est indescriptible, et ça fait tellement du bien après cette semaine, a quant à lui réagi Edin. On a si bien joué toute la semaine, mais évidemment [ce duel] allait être difficile. »

La Suède s’est rapidement donné l’avance avec deux points au deuxième bout et un vol d’un point lors du suivant.

Gushue et son équipe de Terre-Neuve-et-Labrador composée de Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker sont ensuite venus de l’arrière. Ils ont notamment marqué deux points au neuvième bout, mettant la table pour un dernier bout dramatique.

« Quand ont était menés 3-0, si vous m’auriez dit que nous les forcerions à effectuer ce placement pour gagner, je pense qu’on l’aurait probablement pris, pour être tout à fait honnête, a lancé Gushue.

« On s’est battu, on a réussi plusieurs lancers et on les a forcés à effectuer un tir très, très difficile. C’était un tir que vous ratez plus souvent que vous le réussissez, et il l’a fait. Il n’y avait pas de meilleure façon de gagner un championnat du monde pour lui. »

Gushue participait à une cinquième finale en autant de participations au Mondial. Il a gagné en 2017, mais s’est contenté de l’argent quatre fois.

« L’argent pour la quatrième fois, c’est nul, a dit Gushue. Nous devons être fiers d’être deuxièmes au monde, mais c’est décevant. Ça fait quatre défaites d’affilée pour moi et je suis sûr qu’à un moment donné, je l’apprécierai plus que maintenant. Mais pour le moment, c’est difficile à encaisser. »

Gushue et Nichols ont par ailleurs été nommés au sein de l’équipe d’étoiles du Mondial.

Plus tôt, l’Italie a été décorée de bronze grâce à une victoire de 7-6 contre l’Écosse.