Brad Gushue et le Canada ont accédé à la finale du Championnat du monde de curling masculin en vertu d’une victoire de 9-4 contre l’Écosse, samedi.

La Presse Canadienne

Gushue participera ainsi à un cinquième match de la médaille d’or en autant de participations au Mondial. Il est en quête d’un deuxième titre après celui de 2017, à Edmonton. Pour y parvenir, il devra vaincre Niklas Edin et la Suède, dimanche.

Brad Gushue et son équipe de Terre-Neuve-et-Labrador composée de Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker ont profité d’une erreur de l’équipe de Bruce Mouat au sixième bout pour prendre le contrôle du match avec trois points. Gushue en a ajouté trois autres au huitième bout et les Écossais ont concédé la victoire.

Mouat et ses coéquipiers ont vaincu les États-Unis 8-4 lors d’un match de qualification en début de journée afin de rejoindre Gushue en demi-finale.

La Suède a quant à elle vaincu l’Italie 5-3 pour obtenir son billet pour la finale.