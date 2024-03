Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Shane Pinto empoche quatre points dans une victoire des Sénateurs

Shane Pinto a marqué un but et totalisé quatre points, et les Sénateurs d’Ottawa ont profité d’une poussée de cinq buts en première période pour vaincre les Sabres de Buffalo 6-2, mercredi.

Artem Zub a ouvert la marque à 2 : 37 et les Sénateurs menaient 4-0 avant que neuf minutes de jeu ne se soient écoulées. Brady Tkachuk, Boris Katchouk, Jakob Chychrun et Drake Batherson ont chacun récolté un but et une aide.

Joonas Korpisalo a repoussé 34 rondelles pour porter sa fiche à 5-1-0 à ses six derniers départs.

J. J. Peterka et Connor Clifton ont répliqué pour les Sabres dans ce duel entre deux équipes virtuellement exclues des séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Ukko-Pekka Luukkonen a été chassé de la rencontre après le quatrième but des Sénateurs. En relève, le Québécois Devon Levi a brillé en ne cédant qu’une fois sur 32 lancers.

Les Sabres sont à huit points de la dernière position donnant accès aux éliminatoires dans L’Est.

La recrue de la formation américaine Jack Quinn était de retour au jeu après avoir raté 23 parties en raison d’une blessure au bas du corps. Il a été blanchi de la feuille de pointage et a montré un différentiel de -3 en 15 : 41 de jeu.

John Wawrow, Associated Press