Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Hurricanes triomphent par blanchissage à la maison

Frederik Andersen a repoussé 24 lancers, Sebastian Aho et Seth Jarvis ont chacun inscrit un but et deux aides et les Hurricanes de la Caroline se sont qualifiés pour les séries éliminatoires grâce à un gain de 4-0 contre les Red Wings de Detroit, jeudi.

Les Hurricanes seront des séries pour la sixième année consécutive.

Aho et Jarvis ont touché la cible à 57 secondes d’intervalle et les Hurricanes ont marqué quatre buts en deuxième période.

Martin Necas et Brady Skjei ont aussi trouvé le fond du filet. Jake Guentzel a obtenu deux mentions d’aide.

Andersen a signé son deuxième jeu blanc à ses cinq dernières rencontres, lui qui montre une fiche de 7-0-0 depuis son retour au jeu après avoir raté plus de quatre mois d’activités.

James Reimer a réalisé 29 arrêts contre son ancienne équipe, lui qui avait gagné ses trois derniers matchs.

Les Hurricanes ont ouvert la marque après 19 lancers, lorsque Guentzel a refilé le disque à Aho pour son 32e but de la saison, un sommet d’équipe.

Les attaquants Patrick Kane et Austin Czarnik, malades, n’étaient pas en uniforme pour les Red Wings.