Le Rocket s’impose 4-1 contre les Marlies et remporte trois matchs en trois jours

(Toronto) Le Rocket de Laval a signé un troisième gain de suite en l’emportant 4-1 contre les Marlies, dimanche à Toronto.

La Presse Canadienne

Dans une course acharnée pour une place en séries, le Rocket a gagné trois matchs en trois jours à l’étranger pour la première fois de son histoire, après avoir vaincu les Senators de Belleville vendredi et samedi.

La troupe lavalloise a du même coup vengé sa défaite de 7-1 lors de son dernier duel contre les Marlies, il y a une semaine jour pour jour.

Riley McKay, Gabriel Bourque, Sean Farrell et Filip Cederqvist, dans un filet désert, ont marqué les buts du Rocket. Kasimir Kaskisuo a repoussé 24 tirs dans la victoire.

Alex Steeves a inscrit l’unique but des Marlies et le gardien Dennis Hildeby a stoppé 16 rondelles.

Les deux équipes ont cherché à trouver leur rythme en début de match, n’obtenant qu’un tir dans les six premières minutes de jeu.

En près de 17 minutes de jeu, les Marlies n’avaient que trois tirs au filet de Kaskisuo, et ce, malgré un avantage numérique à mi-chemin au premier vingt. Mitchell Stephens a été puni pour avoir fait trébucher.

Bourque a obtenu la meilleure chance de marquer du Rocket dans la première minute de jeu du deuxième engagement. Il a reçu la passe de Stephens, mais son tir dans l’enclave a manqué de précision.

Les Marlies ont ouvert la marque moins d’une minute plus tard lorsque le tir de Steeves a échappé à Kaskisuo, qui semblait gêné par la circulation devant lui.

C’était le 22e filet de la saison de Steeves.

McKay a égalé le score lorsqu’il a accepté la passe de son coéquipier derrière le filet. McKay s’est fait oublier devant Hildeby et a déjoué celui-ci d’un tir des poignets du côté du bouclier à 7 : 13 de jeu en deuxième période.

Bourque a donné les devants à son équipe moins d’une minute plus tard. Le Rocket s’est amené en territoire offensif et a menacé le filet ennemi, et c’est son capitaine qui a mis la touche finale avec son deuxième filet de la campagne.

David Reinbacher a récolté sa première mention d’aide avec le Rocket sur le but de Bourque.

Peu après la mi-chemin au deuxième vingt, Lias Andersson s’est fait voler un but par Hildeby, qui s’est allongé sur la patinoire pour réaliser l’arrêt de la jambière.

Dans les instants suivants, Kaskisuo a réalisé un plus bel arrêt encore en volant de la mitaine Topi Niemela, complètement seul près de l’enclave.

Le gardien du Rocket a ensuite stoppé Steeves lors d’une échappée.

Farrell a remercié son gardien de la meilleure des manières en ajoutant à l’avance du Rocket avec 2 : 32 à jouer à la période. Farrell a battu Hildeby entre les jambières.

Steeves a obtenu une autre chance seul contre Kaskisuo, cette fois avec un peu plus de huit minutes de jouées en troisième période. Kaskisuo a une fois de plus fermé la porte à l’attaquant des Marlies.

Les Marlies ont dominé les 10 dernières minutes de la rencontre, mais le Rocket a tenu le coup en bloquant plusieurs tirs et Cederqvist a complété le score dans un filet désert.