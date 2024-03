(Montréal) Bien qu’elle ait été stoppée au tableau de 128 à la Coupe du monde d’Athènes vendredi, la sabreuse Paméla Brind’Amour demeure au plus fort de la course en ce qui a trait une éventuelle présence aux Jeux olympiques de Paris.

Avec une compétition à disputer au processus de qualification menant à la capitale française, la Québécoise se trouve présentement au 36e rang du classement mondial, bien positionnée dans la zone des Amériques.

La Coupe du monde d’Athènes a débuté dans la confusion vendredi. L’absence d’une athlète a déséquilibré les poules et, même si le tournoi était commencé, l’organisation a décidé de changer une escrimeuse de groupe, après que Paméla Brind’Amour l’ait vaincue.

« Tout le monde s’y opposait, comme la compétition était déjà en course, a raconté la Canadienne. Finalement, ils ont tranché et ont décidé que la septième athlète de mon groupe allait transférer. Ç’a été contesté pendant près de 20 minutes, mais rien à faire. »

Une victoire a donc été retirée de sa fiche et de celle d’une autre compétitrice.

« Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé avant ou, du moins, c’est très rare, a ajouté Brind’Amour. Ça fait partie de la réalité et parfois, il faut s’adapter. »

L’athlète de Sainte-Martine a ainsi conclu la ronde des poules avec trois victoires et deux revers. Elle s’est inclinée au tableau de 128 face à la Géorgienne Alexandra Kuvaeva au compte de 15-9.

« Mon résultat, bien que décevant, ne change rien à ma qualification olympique. Je mène toujours largement le classement individuel pour la zone des Amériques avec une compétition sélective restante pour Paris 2024. Ce sont des choses qui arrivent dans une carrière d’athlète », a mentionné Paméla Brind’Amour, qui sera à la Coupe du monde de Saint-Nicolas dans deux semaines, en Belgique.

« Je suis dans une période d’ajustement, je me sens bien et je sais que je vais rebondir à la prochaine compétition. Il y a tout de même des choses positives et je vais construire là-dessus pour finaliser ma qualification olympique et être performante aux Jeux. »

Du côté de l’Italie, cinq Québécois étaient également en action au Trophée Luxardo. Quatre ont été éliminés au tableau de 128.

Olivier Desrosiers a perdu 15-11 face au Chinois Shen Chenpeng, tandis que Marc Gélinas a été stoppé par le Japonais Reo Hiwatashi par un pointage identique.

Farès Arfa a été vaincu par l’Italien Pietro Torre, également par la marque de 15-11. De son côté, François Cauchon a baissé pavillon 15-12 devant le Français Antoine Pogu.

Andrew Wei a quant à lui terminé sa journée en ronde des poules avec deux victoires et quatre défaites.