Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Posez vos prochaines questions

La fin des pénalités

À quel moment la Ligue nationale de hockey a-t-elle modifié le règlement selon lequel une pénalité prend fin lorsque l’adversaire compte un but ? Et pourquoi ?

Jacky Savard

Réponse d’Alexandre Pratt

La règle a été modifiée après la saison 1956. Le Canadien était devenu trop fort pour la ligue. Il venait de connaître les deux meilleures saisons en supériorité numérique de l’histoire du circuit. En novembre 1955, Jean Béliveau avait même compté trois buts lors d’une seule pénalité ! Seul le Tricolore a voté contre le changement.

Hors-jeu en tir de pénalité

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jake Walman marque en prolongation sur un tir de pénalité contre le gardien Casey DeSmith.

Est-il possible pour un joueur de hockey effectuant un tir de pénalité d’être sifflé comme hors-jeu s’il jongle avec la rondelle à la ligne bleue, ou bien est-ce que la ligne bleue est simplement ignorée lors des tirs de pénalité ?

Martin Richard

Réponse d’Alexandre Pratt

Pendant un tir de pénalité, la rondelle doit toujours être en mouvement vers la ligne de but de l’adversaire, jusqu’au tir. Le joueur ne peut donc pas retourner vers l’arrière, ou faire un tourniquet. Donc une fois qu’il est entré dans la zone adverse, il ne peut pas retourner en zone centrale.

L’arbitrage électronique au baseball

PHOTO TOM GANNAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des arbitres robotisés pourraient bien remplacer sous peu les officiels du baseball majeur.

Dans les grands tournois au tennis, un système électronique remplace les juges de ligne. Je ne crois pas que ça existe au baseball. L’arbitre derrière le marbre porte-t-il une oreillette qui lui indique les balles et les prises ?

Guy Sirois

Réponse d’Alexandre Pratt

La technologie existe et fait l’objet de tests depuis 2019. La saison dernière, des robots jugeaient des balles et des prises dans la moitié des parties du niveau AAA. Les ligues majeures n’ont pas encore adopté le système, mais ce jour approche.

La protection des masques des gardiens

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin lors du match à l’extérieur présenté au MetLife Stadium le 18 février, contre les Islanders de New York.

Je regarde les masques des gardiens de but de la LNH et il me semble que la grille n’offre pas une protection complète à la hauteur des yeux. Une rondelle pourrait-elle y pénétrer ? Existe-t-il un règlement qui définit l’ouverture permise ?

Raymond Dussault

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Non, une rondelle ne pourrait pas passer – c’est un peu l’objectif, quand on y pense. Par ailleurs, la LNH n’a pas de règlement spécifique sur la grille des gardiens de but. À l’article 11.8 du livre des règlements du circuit, on peut lire que le port du masque est obligatoire, que la Ligue doit en approuver le design et qu’un masque dont l’objectif serait d’accroître « la surface d’arrêt » du gardien serait considéré comme illégal.

Le protège-cou au hockey féminin

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin ne sont pas tenues de porter le protège-cou, bien qu’il soit fortement recommandé.

Je lisais dernièrement votre réponse à un lecteur concernant la protection faciale complète que portent les joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Je suis très surprise qu’aucune joueuse ne porte de protège-cou. N’est-il pas obligatoire ?

Suzanne Bargoné

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Lorsque le hockeyeur professionnel Adam Johnson est mort après avoir eu la gorge tranchée par un patin, à la fin du mois d’octobre, la Ligue professionnelle de hockey féminin a affirmé qu’elle « réfléchissait » à la manière d’encadrer ou d’imposer le port d’un protège-cou. Elle a toutefois décidé de le recommander « fortement » dans son livre de règlements (article 9.10) plutôt que de le rendre obligatoire. Il en va de même pour le protège-dents.