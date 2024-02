(Laval) Les défaites font partie du cours d’une saison, mais certaines d’entre elles peuvent laisser des traces. Celle que le Rocket de Laval a subie, samedi après-midi, pourrait en faire partie.

Simon Servant La Presse Canadienne

Devant une salle comble à la Place Bell, le Rocket n’a offert aucune résistance aux Marlies de Toronto, qui ont facilement gagné 5-1.

Il s’agissait d’un week-end déterminant pour les deux formations, qui luttent pour une place en séries dans la section Nord de la Ligue américaine de hockey, mais ce sont les Marlies (23-16-10) qui en ont profité.

Ils ont non seulement balayé les honneurs des deux duels du week-end, mais ils ont temporairement fait le saut en troisième position de leur section, laissant les Rocket (22-22-7) cinq points derrière.

Ce qui a fait le plus mal pour les Lavallois, c’est la façon dont ils se sont présentés, samedi. L’exécution, l’intensité, la cohésion et le travail n’ont pas été au rendez-vous, laissant des mines déconfites dans le vestiaire après la partie.

« C’est inacceptable la façon dont nous sommes sortis aujourd’hui. Déjà que nous avions perdu hier, a lancé le défenseur Tobie Bisson. Nous savions que c’était un week-end crucial pour nous. Je pense que nous n’avons pas réalisé ce que nous venons d’échapper. Nous avons perdu parce que nous ne nous sommes pas présentés. »

Si le Rocket avait pu se dire qu’il s’était fait voler par le gardien Joseph Woll, la veille, il n’a que lui à blâmer pour ce désolant revers.

Dès les premières minutes du match, le club-école du Canadien de Montréal n’a pas semblé dans de bonnes dispositions et les Marlies l’ont constaté. Ils ont pris les devants avant la fin du premier engagement et ils ont connu un très bon début de deuxième période pour porter un dur coup à leurs adversaires.

Après avoir marqué trois buts en avantage numérique, la veille, les Torontois ont touché la cible à deux reprises avec un homme en plus au deuxième tiers pour se procurer une avance de 3-0. À partir de là, les Lavallois ont semblé abandonner.

« Nous étions encore dans le match après la première période, mais nous n’avons pas répondu en deuxième. Nous pouvons blâmer plusieurs choses, mais ultimement, tu dois te présenter dans les parties et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui », a exprimé l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

Le Rocket avait signé une belle victoire contre les Bears de Hershey, la meilleure équipe de la Ligue américaine, mercredi soir, mais il semble inexplicablement avoir fait un pas de recul.

Houle et son personnel chercheront d’ailleurs à comprendre ce qui s’est passé. Pour ne pas retomber dans les mauvaises habitudes du début de saison, surtout.

« C’est difficile à expliquer. Je vois de la fatigue, un manque d’exécution, trop de revirements et des jeunes qui commettent beaucoup d’erreurs. Plusieurs choses sont à considérer, mais les entraîneurs vont s’asseoir cette semaine pour trouver des réponses. Il faut que ça change », a souligné Houle.

Auteur d’un tour du chapeau lors du premier affrontement, Joseph Blandisi a conclu la rencontre de samedi avec un but et une aide. Kieffer Bellows, à deux occasions, Nick Abruzzese et Josiah Slavin ont également trouvé le fond du filet pour les Marlies. Dennis Hildeby a réalisé 20 arrêts dans la victoire.

Philippe Maillet a permis aux partisans du Rocket de se réjouir au moins une fois, mais les célébrations ont été timides. Kasimir Kaskisuo a commencé le match, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts en 23 tirs. En relève, Jakub Dobes a cédé une fois en 12 lancers.

Les Lavallois reprendront l’action mercredi soir, lorsqu’ils rendront visite aux Islanders de Bridgeport.

Encore les unités spéciales

Les deux équipes ont obtenu une très bonne occasion de marquer dès les premières minutes de jeu, sans toutefois en profiter. Lucas Condotta s’est buté à Hildeby dans l’enclave tandis que Ryan Tverberg a été frustré par le déplacement latéral de Kaskisuo.

Bellows a ouvert le pointage quelques instants plus tard. Il a vu Bisson bloquer son tir initial, mais il a suivi le jeu avant de glisser la rondelle entre les jambières de Kaskisuo.

Le Rocket n’avait pas connu une grande première période, mais il a touché le fond du baril au deuxième vingt.

Lors d’une pénalité à William Trudeau, Abruzzese a sauté sur un retour de lancer pour doubler l’avance des siens. Blandisi a porté un dur coup aux hommes de Jean-François Houle lorsqu’il n’a eu qu’à pousser une rondelle libre dans le fond du filet. Kaskisuo avait d’abord réalisé l’arrêt, mais le disque s’est faufilé derrière lui.

Houle a décidé de demander un temps d’arrêt pour réveiller ses troupes, et l’étincelle est quelque peu venue.

Le Rocket a obtenu quelques attaques en zone adverse, mais un revirement a mené à une montée à deux contre un des Marlies. Slavin a décoché un tir bas que Kaskisuo aurait sans doute aimé revoir. C’en était fait de l’après-midi de travail du Finlandais.

À peine arrivé dans le match, Dobes a dû se dresser devant un tir de pénalité d’Alex Steeves pour stopper l’hémorragie.

La formation lavalloise a répliqué en désavantage numérique, avant la fin du deuxième engagement. Lors d’un surnombre, Jan Mysak a laissé le disque à Maillet, qui a déjoué Hildeby d’un bon tir des poignets.

L’énergie créée par ce but a été rapidement effacée en troisième période, lorsque Bellows a fait dévier une rondelle derrière Dobes. Les Marlies ont ensuite vogué aisément vers la victoire.