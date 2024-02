(Elmont) Vaincue 3-2 en tirs de barrage par la formation new-yorkaise, mercredi, l’équipe de Montréal a malgré tout rejoint le Minnesota au premier rang du classement général de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

La Presse Canadienne

Abby Roque et Alex Carpenter ont enfilé l’aiguille lors de la séance de tirs de barrage.

Les Montréalaises, qui avaient remporté les deux premiers duels entre les deux clubs cette saison, comptent 21 points, avec un dossier de 7-2-3. Elles ont été limitées à deux buts ou moins dans un sixième match consécutif.

Laura Stacey et Maureen Murphy ont touché la cible dans la défaite, permettant à Montréal d’effacer un retard de deux buts. Tereza Vanisova a obtenu deux mentions d’aide.

« Il faut jouer tout le match, a martelé l’entraîneuse-chef Kori Cheverie. On était dans une situation où on devait commencer le match en force. On ne l’a pas fait au cours des deux derniers matchs, même si on continue d’obtenir des points. Si on joue un 60 minutes complet, on sera dans une bonne position.

« C’est difficile de jouer avec deux buts de retard puisqu’on utilise les joueuses différemment pour obtenir une étincelle. C’est difficile pour elles. Plus on tire de l’arrière, plus on abuse de nos ressources pour tenter de créer l’égalité. »

Carpenter a quant à elle réussi un doublé pour l’autre clan. Avec 8 buts et 14 points, elle demeure au sommet des pointeuses du circuit. Roque a été complice de ses deux filets.

La Québécoise Ann-Renée Desbiens a bloqué 20 rondelles pour Montréal. À l’autre bout de la patinoire, Abigail Levy a réussi 21 arrêts.

La troupe de Cheverie reprendra l’action samedi en accueillant l’équipe d’Ottawa à l’Auditorium de Verdun. Montréal a remporté les deux matchs entre les deux clubs cette saison.

Un mauvais départ

Les Montréalaises se sont placées en mauvaise posture dès les premiers instants de la rencontre lorsque Murphy a écopé d’une pénalité pour un double échec après seulement 1 min 32 s de jeu.

Carpenter en a profité pour inscrire son septième but de la saison dans le coin supérieur gauche du filet.

L’Américaine a terminé le premier vingt comme elle l’a commencé en doublant l’avance des favorites locales, cette fois en infériorité numérique.

Marie-Philip Poulin a tenté de rejoindre Erin Ambrose, mais cette dernière a perdu l’équilibre. Roque s’est emparée de la rondelle et s’est échappée, mais Desbiens a réalisé l’arrêt. Roque a récupéré son propre retour, puis a effectué une passe à Carpenter à l’embouchure du filet. Cette dernière n’a pas raté sa chance.

Ce but a mis un terme au premier jeu de puissance de la formation montréalaise, comme l’indique le règlement du circuit.

Stacey a réduit l’écart à 16 min 4 s de la deuxième période en supériorité numérique. Elle a réussi un tir parfait dans le coin supérieur gauche du filet pendant que Catherine Dubois cachait la vue de Levy. Dubois a récolté sa première mention d’aide sur la séquence.

Ce n’était que le troisième filet en supériorité numérique de Montréal cette saison, mais un deuxième en autant de rencontres. La formation québécoise s’est ainsi extirpée du dernier rang en avantage numérique cette saison, revendiquant maintenant un taux de 7,7 % dans cette facette du jeu.

Le jeu de puissance de New York fonctionne pour sa part à plein régime avec un filet mardi et un taux de 22,6 % cette saison.

Stacey croyait bien avoir créé l’égalité à 7 min 29 s du dernier tiers, encore une fois avec une joueuse en plus. Bien placée devant la cage de Levy, elle a fait dévier avec la jambe un tir de Poulin. Après la révision vidéo, le but a toutefois été refusé en vertu d’un léger contact avec la gardienne.

« Je ne pense pas qu’il y a eu de contact, mais je ne suis pas certaine à 100 %, a lancé Stacey, qui a affiché un large sourire dès que le but refusé a été mentionné. Honnêtement, ça arrive parfois, le hockey n’est pas un sport facile. Parfois, tu es du bon côté, parfois non. »

« On nous a dit qu’il y avait eu un contact accidentel », s’est contentée de dire Cheverie.

Qu’à cela ne tienne, Murphy a ramené les deux équipes à égalité exactement 60 secondes plus tard avec un autre filet qui a nécessité la révision vidéo.

La rondelle a traversé la ligne rouge pendant que le filet sortait de ses amarres. Cette fois, la décision est allée en faveur des visiteuses. C’était le deuxième filet de Maureen Murphy dans cette nouvelle ligue.

« J’étais contente de notre résilience et de notre retour après le but refusé. Je crois que ces moments sont très importants pour construire alors que nous nous approchons des séries éliminatoires. »