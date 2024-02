(Laval) S’il fallait identifier le joueur le plus amélioré chez le Rocket de Laval depuis le début de la saison, la grande majorité des observateurs opteraient pour le défenseur Logan Mailloux. Mais si un seul d’entre eux devait nommer le gardien de but Jakub Dobes, on ne pourrait lui reprocher de faire totalement fausse route.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Le destin a voulu que ces deux jeunes espoirs du Canadien de Montréal s’avèrent les piliers d’une importante victoire de 3-2 contre les Bears de Hershey, la puissance de la Ligue américaine de hockey, mercredi soir à la Place Bell.

Le premier a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage à l’aide d’un vif tir des poignets sur lequel le gardien Hunter Shepard n’a jamais eu le temps de réagir.

Le second a fermé la porte aux Bears lors de cette même séance. Il a également bloqué, avec une aisance déconcertante, un tir de pénalité de Mike Vecchione, alors qu’il y avait un peu plus de quatre minutes d’écoulées dans le match et que le score était encore de 0-0.

« C’est aussi bon qu’un but, quand tu en sauves un comme ça sur un tir de punition », a comparé Philippe Maillet, l’un des deux marqueurs du Rocket en temps réglementaire, mercredi.

« Il a vraiment eu un bon match et je dirais même que depuis Noël, il joue du gros hockey. C’est sûr que ça nous donne confiance quand on a un gardien comme ça en arrière de nous », a ajouté Maillet.

Contre les Bears, Dobes a dû être particulièrement vigilant en deuxième période, que les visiteurs ont complètement dominée. Les tirs au but — 17-7 — l’ont démontré.

Dobes n’a cédé qu’une seule fois en période médiane, pendant que le Rocket évoluait à quatre contre cinq, sur un boulet de canon contre lequel il n’y pouvait absolument rien. Un bon tir du revers l’a ensuite déjoué tôt au troisième vingt.

« Notre entraîneur-chef nous avait dit qu’ils (les Bears) ne seraient pas heureux (après la première période), et que nous allions devoir être prêts. Et nous l’étions », a relaté Dobes.

« Ils ont marqué, mais nous n’avons pas paniqué. Ils ont de nouveau marqué en troisième, et nous n’avons pas paniqué. L’équipe a fait de l’excellent travail pour demeurer dans le match et ne pas montrer de faiblesses. Nous avons joué avec sang-froid », a-t-il ajouté.

La prestation de Dobes mercredi soir s’ajoute à plusieurs autres qu’il a réalisées au cours des deux derniers mois.

Depuis une sortie catastrophique lors de laquelle il avait concédé trois buts sur sept tirs en moins de quatre minutes de jeu à Abbotsford, le 2 décembre, le portier de 22 ans affiche un dossier de 12-5-3. Dans cet intervalle, sa moyenne de buts alloués se chiffre à 2,57 et son taux d’efficacité est de ,916.

« Il joue très bien ces temps-ci. Ça n’a pas commencé comme il le voulait, mais il s’est vraiment très bien replacé. On voit qu’il est en confiance. Il veut recevoir des tirs et il est beaucoup plus en contrôle devant son filet. Il n’est pas un peu partout. Il a une très belle progression, et on espère qu’il continue comme ça », a souligné l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

« C’est un jeune gardien de but, a-t-il enchaîné au sujet de Dobes. C’est bon pour l’organisation d’avoir un jeune gardien de but qui joue beaucoup de matchs comme ça. Je n’ai pas regardé les autres gardiens de but, mais d’après moi, c’est l’un des plus jeunes ayant joué le plus de matchs dans la Ligue américaine, et je pense que c’est une très bonne chose. »

Pour l’ensemble de la saison, la fiche de Dobes est de 15-10-5 avec une moyenne générale de 3,20 et un taux d’efficacité de ,898. Mais tout ce qui compte, aux yeux du gardien tchèque, c’est le tout premier chiffre de cette énumération de statistiques.

« Je regarde seulement les victoires. À l’heure actuelle, le chiffre est de 15 et c’est ce qu’il y a de plus important. Je ne regarde pas le pourcentage d’arrêts et la moyenne de buts accordés, du moment que nous gagnons. Que ce soit 1-0, 7-6, ça n’a pas d’importance. C’est un sport d’équipe », a-t-il conclu.